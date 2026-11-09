IOM, Kuzey Darfur'da 5 köyde yaşayan 2 bin 510 kişinin yerinden edildiğini bildirdi - Son Dakika
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IOM, Kuzey Darfur'da 5 köyde yaşayan 2 bin 510 kişinin yerinden edildiğini bildirdi

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Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Kuzey Darfur'un Um Baru bölgesindeki 5 köyde yaşayan 2 bin 510 kişinin kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle yerinden edildiğini açıkladı. Ailelerin çoğunun komşu Çad'a sığındığı, bölgede istikrarsızlığın devam ettiği kaydedildi.

HARTUM/ Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde güvenlik koşullarının kötüleşmesi nedeniyle Um Baru bölgesindeki 5 köyde yaşayan 2 bin 510 kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, yerinden edilen ailelerin büyük bölümünün komşu Çad'a geçtikleri, bölgedeki durumun istikrarsızlığını koruduğu belirtildi.

IOM, daha önce de 29-31 Ekim'de aynı bölgedeki 4 köyde yaşayan 1150 kişinin, ekim ayının başlarında ise 3 köydeki 895 kişinin yerinden edildiklerini açıklamıştı.

Ayrıca Güney Kurdufan eyaletinin Dilling bölgesine bağlı El-Ferşaya köyünde yaşayan 115 kişinin güvenlik sorunları nedeniyle evlerini terk ettiği, büyük bölümünün bölgedeki diğer yerleşim yerlerine sığındığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan IOM ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), daha önce yaptıkları ortak açıklamada ciddi finansman yetersizliği nedeniyle Sudan'daki milyonlarca yerinden edilmiş kişinin acil barınma ve temel ihtiyaç malzemelerinden mahrum kalabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

İki kuruluşun verilerine göre Sudan'da yaklaşık 8,6 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi, 4,6 milyondan fazla kişi komşu ülkelere sığındı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023'ten bu yana süren çatışmalar, on binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Ülkenin Kuzey, Batı ve Güney Kordofan eyaletlerinde geçen yıldan bu yana çatışmaların şiddetlendiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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