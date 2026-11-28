ABD'nin Iowa eyaletinde orduya ait bir mühimmat fabrikasında yaklaşık 5 ton kurşun azit stokunun kontrollü şekilde imhasının ardından bölgede kirlilikte artış olmadığı açıklandı.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), eyaletin Middletown bölgesinde bulunan Iowa Ordu Mühimmat Fabrikası'ndaki azit stoklarının 25 Kasım'da patlatılmasından sonra bölgeden alınan numunelere ilişkin ilk laboratuvar sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, imha sonrası yaklaşık 300 kişilik bir ekibin bölgedeki okul, kilise, oyun alanı ve meskenlerden numune aldığı belirtildi. Örneklerin incelenmesi sonucu bölgeye içme suyu sağlayan su kaynaklarındaki ağır metal seviyesinde artış olmadığının belirlendiği bilgisi verildi.

EPA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da "Ajans, 'Xact' hava izleme sistemlerini kullanarak 30 saat boyunca kesintisiz olarak havadaki kurşun varlığını takip etti. Yeni laboratuvar sonuçları geldikçe ve doğrulandıkça, gelecek günlerde güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

İmha

Ordu yetkililerinin yaklaşık 20 yıldır depoda bulunan kurşun azit stokunun sıcaklıklar düştükçe bozulduğu için plansız şekilde infilak etme riski taşıdığını açıklamasının ardından yaklaşık 5 tonluk stok 25 Kasım'da kontrollü şekilde patlatılmıştı.

Hükümet yetkilileri, havadaki kurşun tozundan kaçınmak için bölgenin 8 kilometre çevresindeki sakinlerin tahliyesini istemiş, ABD ordusu patlatma işleminin çevresel etkisini azaltmak için stokların bulunduğu sığınakların etrafını iki katlı kum bariyeriyle çevirmiş ve kurşun tozunu emmesi için balistik jeller ile köpükler kullanmıştı.

ABD basınında, patlatmadan sonra oluşan kimyasal toz bulutunun, rüzgarın etkisiyle Missouri ve Mississippi Nehri'ne doğru kaymasının beklendiği ifade edilmişti.

Tehlikeli bir ağır metal olan kurşun azit, patlayıcı kapsüllerde ve ateşleyicilerde daha büyük patlayıcı yükleri başlatmak için kullanılıyor.