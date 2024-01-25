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Uluslararası Basın Enstitüsü, İsrail'e gazetecileri öldürmeyi sonlandırma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Uluslararası Basın Enstitüsü, İsrail'e gazetecileri öldürmeyi sonlandırma çağrısı yaptı

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Yönetim Kurulu, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında en az 80 gazetecinin hayatını kaybettiğine işaret edilerek, Tel Aviv yönetimine gazetecileri öldürmeyi sonlandırması çağrısında bulundu. IPI Yönetim Kurulu üyeleri, İsrail'in Gazze'de gazetecileri öldürmesine son vermesi için ortak bir bildiriye imza attı. Bildiride, İsrail'in gazetecileri hedef almasının bir savaş suçu olduğu vurgulandı ve İsrail yetkililerine soruşturma çağrısı yapıldı. Ayrıca İsrail'in uluslararası gazetecilere Gazze'ye erişim izni vermesi talep edildi.

Uluslararası Basın Enstitüsü, İsrail\'e gazetecileri öldürmeyi sonlandırma çağrısı yaptı
25.01.2024 - 23:35,
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Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Yönetim Kurulu, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında en az 80 gazetecinin hayatını kaybettiğine işaret edilerek, Tel Aviv yönetimine gazetecileri öldürmeyi sonlandırması çağrısında bulundu.

Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan IPI'den yapılan yazılı açıklamada, aralarında Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Ressa'nın da bulunduğu Yönetim Kurulu üyesi gazeteciler, İsrail'in Gazze'de gazetecileri öldürmesine son vermesi için ortak bir bildiriye imza attı.

Bildiride, "Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Yönetim Kurulu'nun aşağıda imzası bulunan üyeleri, İsrail-Gazze savaşının başlangıcından bu yana İsrail'in hava saldırılarında gazetecilerin aralıksız öldürülmesini mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.

"Çok kısa sürede çok fazla gazeteci hayatını kaybetti"

"Dünyanın 20 ülkesinden önde gelen editör, gazeteci ve yayıncılar olarak gazetecilerin güvenliğine ve basın özgürlüğüne yönelik bu benzeri görülmemiş saldırı karşısında dehşet içindeyiz." beyanının kullanıldığı bildiride, ekim ayından bu yana Gazze ve güney Lübnan'da en az 80 gazetecinin öldürüldüğü, bunun IPI'nin 1950'de kurulmasından bu yana bir çatışma bölgesinde bu kadar kısa sürede öldürülen en yüksek sayı olduğuna dikkati çekildi.

Bildiride, "Bu dayanılmaz can kayıplarını protesto etmek, Gazze ve çevresinde gazetecilere yönelik bombardımanın ve bazı meslektaşlarımızın açıkça hedef alınmasına derhal son verilmesini talep etmek için en ağır koşullara karşı başvurduğumuz kolektif tepkimizi ortaya koyuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

???????- Savaş suçu vurgusu

İsrail'i, ülkeleri silahlı çatışma zamanlarında gazeteci ve sivilleri koruma yükümlülüğü altına sokan savaş kurallarına saygı duymaya çağıran bildiride, "Ayrıca İsrailli yetkililere, gazetecilerin kendi güçleri tarafından öldürüldüğü tüm vakaları şeffaf ve güvenilir bir şekilde soruşturmaya çağırıyoruz. Gazetecileri kasten hedef almanın bir savaş suçu olduğunun altını çiziyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, IPI'nın bu savaş suçunu işleyenlerin mahkeme önünde hesap vermesini sağlamak için müttefikleri ile çalışacağı belirtildi, İsrail'in derhal uluslararası gazetecilere Gazze'ye erişim izni vererek özgür ve bağımsız haber yapmalarına müsaade etmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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