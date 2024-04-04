İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman mazbatasını aldı.
İpsala İlçe Seçim Kuruluna partililerle gelen Kerman'a mazbatası taktim edildi. Kerman, mazbata törenin ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
İpsala Belediyesindeki devir teslim töreninde konuşan Kerman, İpsala'nın kalkınması için kaldığı yerden çalışmaya devam edeceğini belirtti.
İpsala'yı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine taşıyacaklarını ifade eden Kerman, "Hiçbir şekilde gönül kırmadan, hiçbir şekilde parti gözetmeksizin hizmet vereceğimize söz veriyorum." dedi.
Önceki dönem belediye başkanı Abdullah Naci Ünsal da Kerman'a görevinde başarı diledi.
Kerman'ın seçilmesinin onuruna belediye hizmet binası önünde kurban kesildi.
Dünya Sokak Hayvanları Günü
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla sahipsiz hayvanları besledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Edirne Hayvan Barınağı yetkilileri ile bakıma ve tıbbi müdahaleye gereksinimi olan sahipsiz hayvanlara müdahalelerini yaptı.
Jandarma ekipleri sahipsiz hayvanların beslemesini de gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman mazbatasını aldı - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,05 artışla 9.129,02 puandan tamamladı. Mali, sanayi, hizmetler ve teknoloji endeksleri değer kazandı. Altın ons fiyatı 2.294 dolar olarak belirlendi. TCMB'nin dolar efektif kurunda düşüş yaşandı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 değer kazanarak 9.129,02 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 5,75, holding endeksi yüzde 2,54 değer kazandı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Arkas Spor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Arkas Spor, 5'incilik maçları oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor ise sezonu 7'nci sırada tamamlamak için mücadele edecek.
CHP'den belediye başkanı seçilen Sinem Dedetaş, Üsküdar'da mazbatasını aldı. Dedetaş, Üsküdar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seçimden zaferle ayrılan AK Partili Belediye Başkanı Zekiye Tekin, mazbatasını alarak ikinci döneminde göreve başladı. Tekin, Pazaryeri halkına birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeye söz verdi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 5 zanlı tutuklandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının tamamlanmasının ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'den ayrılarak Ankara'ya hareket etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre partilerinin milletten bir kredi aldığını belirterek, bu kredinin bir tüketici kredisi değil, bir yatırım kredisi olduğunu söyledi. Özel, İzmir'de kazandıkları seçim zaferi için vatandaşlara teşekkür ederken, belediye başkanları ve parti örgütleri arasındaki ilişkiyle ilgili uyarılarda bulundu. Ayrıca, İzmir'in birlikte yaşamanın, birlikte yönetmenin ve hoşgörünün kenti olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?