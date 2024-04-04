İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman mazbatasını aldı - Son Dakika
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İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman mazbatasını aldı

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman mazbatasını aldı

İpsala İlçe Seçim Kuruluna partililerle gelen Kerman'a mazbatası taktim edildi. Kerman, mazbata törenin ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. İpsala Belediyesindeki devir teslim töreninde konuşan Kerman, İpsala'nın kalkınması için kaldığı yerden çalışmaya devam edeceğini belirtti. İpsala'yı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine taşıyacaklarını ifade eden Kerman, 'Hiçbir şekilde gönül kırmadan, hiçbir şekilde parti gözetmeksizin hizmet vereceğimize söz veriyorum.' dedi. Önceki dönem belediye başkanı Abdullah Naci Ünsal da Kerman'a görevinde başarı diledi. Kerman'ın seçilmesinin onuruna belediye hizmet binası önünde kurban kesildi.

04.04.2024 18:13  Güncelleme: 18:15
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İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman mazbatasını aldı.

İpsala İlçe Seçim Kuruluna partililerle gelen Kerman'a mazbatası taktim edildi. Kerman, mazbata törenin ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İpsala Belediyesindeki devir teslim töreninde konuşan Kerman, İpsala'nın kalkınması için kaldığı yerden çalışmaya devam edeceğini belirtti.

İpsala'yı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine taşıyacaklarını ifade eden Kerman, "Hiçbir şekilde gönül kırmadan, hiçbir şekilde parti gözetmeksizin hizmet vereceğimize söz veriyorum." dedi.

Önceki dönem belediye başkanı Abdullah Naci Ünsal da Kerman'a görevinde başarı diledi.

Kerman'ın seçilmesinin onuruna belediye hizmet binası önünde kurban kesildi.

Dünya Sokak Hayvanları Günü

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla sahipsiz hayvanları besledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Edirne Hayvan Barınağı yetkilileri ile bakıma ve tıbbi müdahaleye gereksinimi olan sahipsiz hayvanlara müdahalelerini yaptı.

Jandarma ekipleri sahipsiz hayvanların beslemesini de gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman mazbatasını aldı - Son Dakika

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