 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İpsala Belediyesi Tarım Arazi Kiralamaları - Son Dakika
Üye Girişi

İpsala Belediyesi Tarım Arazi Kiralamaları

İpsala Belediyesi, tarım arazilerini açık arttırma usulüyle kiraya verdi. İhale sonucunda 65 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

İpsala Belediyesi Tarım Arazi Kiralamaları
12.12.2023 - 13:57,  Güncelleme: 14:01
Abone Ol

İpsala Belediyesine ait tarım arazileri 1 yıllığına açık arttırma usulüyle kiraya verildi.

Belediyenin düğün salonunda yapılan ihale öncesi İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal arazilerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

İhale şartnamesinin okunmasının ardından 6 bin 900 lira muhammen bedelle açık arttırma usulü yapılan ihalede üreticiler 100 lira arttırarak 7 bin liraya arazileri kiraladı.

İpsala Belediyesine ait 9 bin 240 dekar tarım arazi ihalesinden toplamda 65 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

İhale sonunda İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal üreticilere teşekkür etti.

Demokrat Parti İpsala İlçe Başkanlığına Nur Babacan atandı

Demokrat Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan Selvi'nin istifasının ardından başkanlığa Nur Babacan atandı.

Babacan yaptığı açıklamada, gerekli evrakları hazırladıktan sonra yönetim kurulu arasında görev bölümü yapılacağını belirterek "Bizlere tevdi edilen görevi başarı ile yapmak için çalışacağız. Herkese ve her kesime ulaşmak için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Hakkımızda hayırlısı olsun. "dedi.

Demokrat Parti İpsala ilçe yönetiminin önümüzdeki günlerde görev bölümü yapması bekleniyor.

İpsala OSB'de firmaların yer talepleri görüşüldü

İpsala Organize Sanayi Bölgesine fabrika kurmak için yer talebinde bulunan firmaların durumları OSB yönetimi kurulu tarafından görüşülmeye başlandı.

İpsala OSB Yönetim Kurulu, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili başkanlığında toplandı.

OSB'den arsa almak için başvuruda bulunan 15 firmaların durumlarını görüşüldüğü toplantıda, 150 dönümlük arsa talebinde bulunulduğu öğrenildi.

Öğrencilere madde bağımlılığı anlatıldı

İpsala Meslek Yüksekokulu'nda "Bağımlılıkla Mücadele" konferansı düzenlendi.

Konferansta, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli narkolog Hakan Yılmaz tarafından öğrencilere sunum eşliğinde madde bağımlılığının zararları, uyuşturucuyla mücadele, madde kullanımının belirtileri ve sokak satıcıları konularında bilgiler verildi.

Öğrencilerin ilgiyle izlediği konferansta bağımlılar üzerinde yapılan bir anket çalışmalarının çarpıcı sonuçları da paylaşıldı.

Konferans sonunda öğrenciler bir annenin dramını konu alan "İki Ekmek" isimli kısa film izledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Demokrat Parti, Hisarcık, İpsala, OSB, Tarım, Uyuşturucu, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpsala Belediyesi Tarım Arazi Kiralamaları - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te Kayacık Barajı'nda Balık Ölümleri
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:02:29. #1.13#
SON DAKİKA: İpsala Belediyesi Tarım Arazi Kiralamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement