İpsala'da Kanser Taraması Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İpsala'da Kanser Taraması Düzenlendi

06.05.2026 00:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala'da sağlık hizmetlerine erişim sağlamak amacıyla kanser erken teşhis taraması yapıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde kanser taraması gerçekleştirildi.

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yürütülen çalışma kapsamında Saraçilyas Mahallesi'nden Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) tarama amacıyla araç kaldırıldı.

Organizasyonla vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılırken katılımcılara süreç hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uzman sağlık personelince yapılan bilgilendirmelerde kanser taramalarının önemi, erken teşhisin hayat kurtarıcı rolü ve düzenli kontrollerin gerekliliği anlatıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, benzer çalışmaların süreceğini belirterek, "Erken teşhis hayat kurtarır. Sağlığınızı ertelemeyin, taramalarınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.

- İpsala MYO'dan üretim tesislerine ziyaret

Edirne'nin İpsala ilçesinde İpsala Meslek Yüksekokulu yönetimi ve akademisyenler, eğitim ile sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla üretim tesislerini ziyaret etti.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda ve beraberindeki akademik heyet, ilçede faaliyet gösteren süt ürünleri üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Heyet, üretim süreçlerini yerinde gözlemleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette gıda güvenliği ve üretim standartlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, öğrenciler için staj imkanlarının artırılması ve teknik gezilerin düzenlenmesi ele alındı.

Arda, "İpsala'da doğup Türkiye markası haline gelen bu tesisler, öğrencilerimiz için önemli uygulama alanlarıdır." dedi.

Akademik heyet ayrıca ilçede faaliyete başlayan kablo üretim tesisine de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Genç girişimci Ataberk Haydar Gürbüz tarafından kurulan tesiste üretim süreçleri ve teknik altyapı hakkında bilgi alan heyet, işletmenin bölge sanayisine katkı sunmasının beklendiğini ifade etti.

- İpsala'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Edirne'nin İpsala ilçesinde okul güvenliğinin artırılmasına yönelik toplantı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya okul ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, okullarda mevcut güvenlik uygulamaları değerlendirilirken öğrenci, öğretmen ve personelin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Okul giriş-çıkış saatlerinin düzenlenmesi, ziyaretçi kontrol sistemlerinin etkinleştirilmesi ve okul çevresinde alınacak önlemler üzerinde duruldu.

Görüşmelerde ayrıca olası risk durumlarına karşı hızlı ve etkili müdahale süreçleri değerlendirildi.

"Güvenli Okul İklimi" kapsamında okulların mevcut durumu analiz edilerek eksikliklerin giderilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpsala'da Kanser Taraması Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:47:28. #7.12#
SON DAKİKA: İpsala'da Kanser Taraması Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.