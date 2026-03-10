Irak Başbakanı'ndan Hava Sahası Uyarısı

(ANKARA) - Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya yaptığı telefon görüşmesinde, "Irak'ın hava sahasının komşu ülkelere veya bölgeye yönelik herhangi bir askeri harekat için kullanılmaması gerektiğini" vurguladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra çok sayıda savaş uçağı ve füze, Irak hava sahasına girmişti. Savaşın 10'uncu gününde de Irak hava sahasına savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerin girmeye devam etmesi üzerine Irak Başbakanlık Medya Ofisi bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Sudani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya yaptığı telefon görüşmesinde, ülkenin devam eden çatışmalara sürüklenmesine yönelik her türlü girişimi ve herhangi bir tarafın hava sahasını ihlal etmesini reddettiklerini belirtti. Sudani, "Irak'ın hava sahasının komşu ülkelere veya bölgeye yönelik herhangi bir askeri harekat için kullanılmaması gerektiğini" vurguladı.