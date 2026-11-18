Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi'nin bugün başlaması planlanan Beyrut ziyaretinin ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği bildirildi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Irak'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza el-Hüseyni, Başbakan Zeydi'nin Beyrut ziyaretinin ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini ifade etti.

Hüseyni, ziyaretin yeni tarihine veya erteleme gerekçesine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Öte yandan Lübnan Başbakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Nevvaf Selam'ın "özel bir ailevi durumu" nedeniyle 19 Kasım'da yurt dışına çıkması gerektiği, bu sebeple haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının iptal edildiği belirtilmişti.

Arap ülkelerini kapsayan turunun ilk durağı olarak bu sabah Beyrut'a gitmesi beklenen Zeydi'nin, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Başbakan Nevvaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile başta enerji ve petrol alanlarındaki işbirliği olmak üzere çeşitli konuları ele alması planlanıyordu.