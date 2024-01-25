Irak Dışişleri Bakanı, İspanya\'nın DEAŞ\'la mücadeledeki rolünü önemsiyor

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, NATO üyesi olan İspanya'nın terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye yönelik uluslararası koalisyonun bir üyesi olarak oynadığı rolü önemli bulduklarını söyledi.

Hüseyin, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Iraklı Bakan, Bağdat'ta ilk defa ziyaret gerçekleştiren İspanya Dışişleri Bakanı ile ikili diplomatik ilişkilerin yanı sıra bölgedeki güvenlik gelişmeleriyle Gazze'deki İsrail saldırılarını ele aldıklarını belirtti.

Avrupa ülkeleri içinde İspanya'nın Gazze'ye yönelik tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Hüseyin, İspanyol şirketlerinin ulaştırma başta olmak üzere altyapı çalışmalarındaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini dile getirdi.

Hüseyin, "Mevkidaşımla, Gazze'ye insani yardımların gönderilmesi ve Filistin halkının kendi geleceğini tayin etme hakkını değerlendirdik. İspanya'nın NATO üyesi olmasının yanı sıra DEAŞ'la mücadeleye yönelik uluslararası koalisyonun bir üyesi olarak oynadığı rolü de önemli buluyoruz." dedi.

"Yabancı askerlere yönelik saldırıların durdurulması gerekiyor"

Irak'ın birliği ve egemenliğini desteklediklerini belirten İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise şunları kaydetti:

"İspanya ile Irak arasındaki tarihi ilişkiler yüzyıllar öncesine dayanıyor. Bu zorlu coğrafyada yanınızda olmaya hazırız. Uluslararası askeri üslere yönelik sürekli saldırılardan son derece endişeliyiz. Yabancı askerlere yönelik saldırıların durdurulması gerekiyor. İspanya'nın Irak'ın istikrarına karşı tam bir bağlılığı söz konusu. Bu güçler, Irak'ın birliği, egemenliği ve istikrarını desteklemek ve terörle mücadele için buradalar. (Koalisyon güçleri) Irak hükümetinin isteğiyle buradayız ve Irak hükümeti karar verdiğinde ayrılacağız."

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen İspanyol Bakan, "Gazze'deki insani durum dayanılmaz. Acıları dindirmek için kalıcı ve acil bir ateşkes derhal hayata geçirilmelidir. İki devletli çözüm için uluslararası konferansın düzenlenmesine yönelik çaba gösterilmesi gerekiyor. Bir Filistin devletine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.