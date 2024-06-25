Irak, İran ve Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak için planlarını devreye alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Irak, İran ve Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak için planlarını devreye alacak

Irak, İran ve Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak için planlarını devreye alacak

Irak İçişleri Bakanlığı, İran ve Türkiye sınırlarının güvenliğini daha iyi sağlamak amacıyla 8 aşamadan oluşan plan ve yöntemleri devreye alacağını duyurdu. Irak'ın özellikle Türkiye ve İran ile olan sınırlarındaki güvenliği daha iyi seviyeye getirmek için Türkiye ile 2 ve İran ile 6 aşamadan oluşan plan ve yöntem belirlediklerini belirten Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Güçleri Komutanı Muhammed el-Sıedi, bu planlar çerçevesinde ortak koordinasyon merkezi kurulacağını ve sınır karakollarının inşa edileceğini açıkladı. İran sınırında Hanekin ilçesi ile Pencevin nahiyesi arasındaki 300 kilometrelik mesafenin güvenliğini sağlamak için çalışmalara başlandığı belirtilirken, Türkiye ile olan sınırın zorlu ve dağlık bir bölge olduğu ve bu nedenle sınır karakollarının inşa edilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

25.06.2024 03:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak İçişleri Bakanlığı, İran ve Türkiye sınırlarının güvenliğini daha iyi şekilde sağlamak amacıyla 8 aşamadan oluşan plan ve yöntemleri devreye alacağını duyurdu.

Irak resmi haber ajansı INA'ya açıklamada bulunan Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Güçleri Komutanı Muhammed el- Sıedi, Irak'ın özellikle Türkiye ve İran ile olan sınırlarındaki güvenliği daha iyi seviyeye getirmek için Türkiye ile 2 ve İran ile 6 aşamadan oluşan plan ve yöntem belirlediklerini belirtti.

Irak'ın altı ülke ile sınırı olduğunu hatırlatan Sıedi, özellikle İran ve Türkiye ile olan sınırlarınındaki güvenliğe önem verdiklerini aktardı.

En uzun sınırın 1493 kilometreyle İran ile olduğunu ifade eden Sıedi, İran sınırında Hanekin ilçesi ile Pencevin nahiyesi arasındaki 300 kilometrelik mesafenin güvenliğini en iyi şekilde temin etmeye başladıklarını kaydetti.

Bu bölgede 1980'lerden itibaren yasaklanan silahlı unsurların (PKK) bulunduğu bilgisini veren Sıedi, bu silahlı unsurlar tarafından kontrol edilen alanı zayıflatmak için çalıştıklarını bildirdi.

Sıedi, Türkiye ile 362 kilometrelik zor, dağlı ve engebeli bir sınır olduğunu ve yılın hemen hemen yarısında karla kaplı bulunduğu söyledi.

Tarih boyunca Irak ile Türkiye arasında sınır karakolları olmamasının bölgede bazı yasa dışı silanlı grupların varlık göstermesine neden olduğuna dikkati çeken Sıedi, şöyle devam etti:

"Türkiye ile iki aşamalı çalışma başlattık. İlki, sınırın güvenliğini sağlamak için iki taraf arasında ortak koordinasyon merkezi kurulacak. İkincisi ise iki ülke arasında sınır karakolları inşa edilecek."

Duhok ve Erbil kentlerinin Türkiye ile olan sınır hatlarında yaklaşık 27 sınır karakolu inşa edilmesi için talimatın verildiğini anlatan Sıedi, bu gelişmelerin iki ülke için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Sıedi, Irak sınırında Türkiye için tehit unsuru olan herhangi bir unsurun bulunmaması için ciddi çaba harcadıklarının altını çizdi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Hanekin, Türkiye, İran, Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak, İran ve Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak için planlarını devreye alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:53 Benzine 2 TL, motorine 1,68 TL zam yapıldı Benzine 2 TL, motorine 1,68 TL zam yapıldı
23:28 Tekbir getiren grup, İstanbul’daki Zorlu Center’ı bastı Tekbir getiren grup, İstanbul'daki Zorlu Center'ı bastı
22:04 ATM’lerde para çekme limitleri değişti ATM'lerde para çekme limitleri değişti
22:04 Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var
20:47 AB’den İsrail’le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor AB'den İsrail'le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor
23:50 EURO 2024’te akılalmaz maç İtalya, son saniye golüyle turladı EURO 2024'te akılalmaz maç! İtalya, son saniye golüyle turladı
23:48 Arnavutluk’u 1-0 yenen İspanya, puan kaybetmeden son 16’ya yükseldi Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya, puan kaybetmeden son 16'ya yükseldi
23:10 Hiç de göründüğü gibi değilmiş İşte Montella ile Arda arasındaki yelek krizinin perde arkası Hiç de göründüğü gibi değilmiş! İşte Montella ile Arda arasındaki yelek krizinin perde arkası
22:51 ABD, donattığı terör örgütü PKKYPG’nin, çocukları silah altına almasını resmi olarak belgeledi ABD, donattığı terör örgütü PKK/YPG'nin, çocukları silah altına almasını resmi olarak belgeledi
22:47 Mersin’de korkunç olay Dede torunlarının gözü önünde başından vuruldu Mersin'de korkunç olay! Dede torunlarının gözü önünde başından vuruldu
22:09 Erzurum’da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti Erzurum'da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti
21:50 Tırdan düşen piknik tüpü kazaya neden oldu Ölü ve yaralılar var Tırdan düşen piknik tüpü kazaya neden oldu! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2024 04:00:16. #1.13#
SON DAKİKA: Irak, İran ve Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak için planlarını devreye alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement