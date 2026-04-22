Irak'ta Başbakan Adayı Toplantısı Ertelendi

22.04.2026 21:35
Koordinasyon Çerçevesi, başbakan adayını belirlemek için yapacağı toplantıyı 24 Nisan'a erteledi.

Irak'ta seçimi kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, başbakan adayını belirlemek üzere bugün yapılması planlanan toplantının 24 Nisan'a ertelendiğini duyurdu.

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, Koordinasyon Çerçevesi Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, toplantının "daha fazla diyalog zemini oluşturmak ve anayasal süre içinde sonuca ulaşmak" amacıyla cuma gününe ertelendiği belirtildi.

Koordinasyon Çerçevesi Genel Sekreteri Abbas el-Amiri, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, başbakan adayının belirlenmesine ilişkin kararın 22 Nisan Çarşamba gününe ertelendiğini, toplantı atmosferinin olumlu geçtiğini ifade etmişti.

Şii Koordinasyon Çerçevesi daha önce defalarca toplanmış, ancak başbakan adayını belirleyememişti.

Irak Anayasası'nın 76. maddesine göre cumhurbaşkanı, seçilmesinden itibaren 15 gün içinde en büyük parlamenter blokun adayını hükümeti kurmakla görevlendiriyor.

Irak'ın 329 sandalyeli parlamentosunda 130 ila 140 milletvekili bulunan Koordinasyon Çerçevesi, ülkedeki en büyük Şii siyasi ittifak olarak öne çıkıyor ve başbakanın belirlenmesinde kilit rol oynuyor.

Koordinasyon Çerçevesi, 24 Ocak'ta eski başbakan Nuri el-Maliki'yi başbakan adayı olarak göstermişti.

Ancak, Maliki'nin başbakan adayı seçilmesi ABD Başkanı Donald Trump'ın itirazıyla karşılanmış ve Trump, Irak'ın onu başbakan olarak seçmekten kaçınmasını talep etmişti.

Kaynak: AA

