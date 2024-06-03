Irak\'ta yaralı Filistinlilerin tedavisi devam ediyor

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Gazze'den Irak'a yaklaşık iki hafta önce getirilen yaralı Filistinlilerin tedavisi başkent Bağdat'taki hastanelerde devam ediyor.

Bağdat'taki Dar Tamrid Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatı üzerine Irak Sağlık Bakanlığının yaralı Filistinlilerin tedavisini üstlendiğini söyledi.

Kamil, Bağdat'a 22 Mayıs'ta getirilen yaralı ve hasta Filistinlilerin her birinin yapılan muayene ve teşhislerin ardından tedavilerine başlandığını dile getirdi.

Tedavi görenlerin birçoğunun saldırılarda yaralananlardan oluştuğunu ancak aralarında kronik hastaların da bulunduğunu aktaran Kamil, tedavi sürecinin iyi gittiğini, yaralıların durumunun iyi olduğunu ifade etti.

İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle Gazze'den Refah'a göç etmek zorunda kaldıklarını anlatan Filistinli yaralı Semir Halid, İsrail saldırısında 3 katlı evlerinin yerle bir olduğunu söyledi.

Sığındıkları Refah'ın da güvenli olmadığını, sürekli bombalandığını aktaran Halid, aile bireylerinin can güvenliğini sağlamak için çeşitli yerlere sığındıklarını kaydetti.

İsrail saldırılarında çok sayıda yakınını kaybettiğini belirten Beyt Hanun sakinlerinden Esmahan Cuma da Gazze Şeridi'ndeki durumu ve trajediyi anlatmanın zor olduğunu dile getirdi.

Aylardır hayatlarının en zor ve korkunç günlerini yaşadıklarını vurgulayan Cuma, saldırılarda hayatını kaybeden yakınlarını toprağa bile veremediklerini söyledi.