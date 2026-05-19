Irak'ta Yeni Hükümet Toplantısı

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, yeni hükümeti kuran Başbakan Ali Falih ez-Zeydi ile bir araya geldi.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Amedi, Başbakan Zeydi'yi Meclis'ten güvenoyu alması ve yeni hükümetin kurulması dolayısıyla tebrik etti.

Irak'taki genel durumun ele alındığı görüşmede, hükümet programı ve kalkınma planlarının uygulanmasında kabineye destek verilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede devlet erkleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin devam ettirilmesinin önemine dikkati çekildi.