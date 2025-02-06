Irak'tan Gazze'ye Destek

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Irak yönetimi, Filistin halkını zorla yerinden etme yönündeki her türlü çağrı ve girişimi kınayarak Gazze Şeridi'nin asıl sakinlerinden boşaltılmasına karşı olduğunu ve bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkını topraklarından, özellikle de devam eden saldırganlık ve insan hakları ihlallerinin kurbanı olan Gazze Şeridi'nden uzaklaştırmayı amaçlayan her türlü çağrı ve girişimi şiddetle kınıyoruz. Bu tür çağrıların uluslararası hukukun ve Filistin halkının toprakları ve vatanları üzerindeki vazgeçilmez haklarının açık bir ihlali anlamına geldiğini vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'nin, buradaki halkın zorla göç ettirilmesi veya başka bir yolla boşaltılmasına yönelik her türlü planın reddedildiği vurgulanan Bakanlık açıklamasında, bu çağrıların bölgenin istikrarına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu ve çatışmaları körüklediği kaydedildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu "ahlaki ve yasal sorumluluklarını üstlenmek, Filistinlileri yerlerinden etme girişimlerine kararlılıkla karşı çıkmak ve Filistinlilerin topraklarında güven ve onur içinde yaşamalarına yönelik meşru haklarını korumak için göreve" çağırdı.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.