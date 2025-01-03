Irak'tan İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Irak'tan İsrail'e Kınama

Irak, İsrail'in Gazze'deki çadırları hedef almasını kınadı, masum insanları tehdit olarak nitelendirdi.

03.01.2025 02:16
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Irak, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef almayı sürdürmesini kınayarak, bunun "çatışmayı genişletmek ve savunmasız masum insanları hedef almak için açık ve tekrarlanan bir adım" olarak nitelendirdi.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Avadi, yeni yılın gelişiyle barış ve güvenliğin hakim olacağı, insanların meşru ve en temel haklarından yararlanacağının umulduğu bir dönemde İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin El-Mevasi bölgesi ve diğer bölgelerinde yerlerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef almaya devam ettiğini dile getirdi.

Avadi, İsrail'in bu saldırılarını, "çatışmayı genişletmek, savunmasız masum insanları hedef almak ve barış, ateşkes çabaları ve insani yardım sağlanmasına yönelik tüm fırsatları baltalamak için açık ve tekrarlanan bir adım" olarak değerlendirdi.

Bu saldırıların, İsrail'in uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal etmeyi sürdürmesinin açık bir göstergesi olduğuna ve silahlı çatışmaya ilişkin tüm yasa, gelenek ve kuralların açık bir ihlali olduğuna dikkati çeken Avadi, ayrıca bu saldırıları "insanlığa ve özellikle sert iklim koşulları nedeniyle insani yardıma ciddi şekilde ihtiyaç duyan savunmasız ve masum insanların hayatlarına yönelik barbarca bir saygısızlık" olarak değerlendirdi.

Avadi, Filistin halkının maruz kaldığı soykırımlardan kurtarılması ve bölge ülkeleri ve halkları üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle Orta Doğu bölgesinde gerilimin artmasının önlenmesi için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde evleri, yerinden edilmiş insanların çadırlarını ve toplanan vatandaşları hedef aldığı 35 hava saldırısında aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 78 Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak'tan İsrail'e Kınama - Son Dakika

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