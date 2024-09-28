Irak'tan İsrail'in Beyrut Saldırısına Sert Tepki - Son Dakika
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Irak'tan İsrail'in Beyrut Saldırısına Sert Tepki

Irak Meclis Başkan Vekili, İsrail'in sivilleri hedef almasına 'sorumsuzluk' dedi.

28.09.2024 08:16
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Irak Meclis Başkan Vekili Muhsin Mendelavi, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde sivillerin bulunduğu binaları bombalamasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

Irak resmi haber ajansına göre Mendelavi, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Mendelavi açıklamasında, "Siyonist rejim bir kez daha çocuklar, yaşlılar, gençler ve kadınlardan oluşan silahsız sivilleri öldürerek savaş suçlarına devam ediyor. Güvenli binalarda yaşayan halkı hedef alıyor, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarının yapıldığı bir dönemde tüm dünyaya alaycı bir mesaj gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Mendelavi, şunları kaydetti:

"Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin bombalanması ve içinde sivillerin bulunduğu birçok binanın yıkılması, hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemeyecek bir sorumsuzluk ve insan haklarıyla ilgili tüm uluslararası sözleşmelere açık bir meydan okumadır. Bu barbarca katliamların devamını destekleyen ve işgalci güçlerin her türlü uluslararası yasaklanmış silahı kullanmasına göz yuman, sessiz kalan tüm ülkeler bilmelidir ki, bu barbarca saldırılara karşı tarihe geçecek cesur bir duruş sergilemediler."

İsrail ordusu, Hizbullah'a yönelik saldırıları kapsamında hareketin kalesi olarak tanımlanan başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine cuma akşamından sabah saatlerine kadar 40'tan fazla saldırı gerçekleştirmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hizbullah'a ait silahların saklandığı sivil binalara yönelik saldırılar" gerçekleştirildiği iddia edilse de Hizbullah, Dahiye bölgesindeki sivil binalarda silah veya silah depolarının bulunduğu iddialarını reddetmişti.

İsrail'in akşam saatlerinde Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında da 6 kişi ölmüş, 91 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 783 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak'tan İsrail'in Beyrut Saldırısına Sert Tepki - Son Dakika

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