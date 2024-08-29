Irak vatandaşlarına Türkiye'ye vizesiz giriş imkanı

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15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz giriş yapabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Irak Cumhuriyeti'nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 1 Eylül'den itibaren vize muafiyeti sağlandı.