İran'a Gelen Filistinli Aileler İçin Karşılama Töreni Düzenlendi

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İran"a gelen Filistinli aileler için karşılama töreni düzenlendi.

Başkent'in Filistin Meydanı'nda düzenlenen törene katılan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'den daha önce ayrılarak başka ülkelerden Tahran'a gelen Gazzeli 65 aileyi coşkuyla karşıladı.

Törene katılanlar, ellerinde Filistin ve İran bayraklarıyla Hamas ve Filistin'e destek ve dayanışma gösterisinde bulundu.

Törende bir konuşma yapan 19 Mayıs'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın eşi, Gazzeli aileleri, "İran'a hoş geldiniz" diyerek selamladı.