İran, ABD'deki Filistin destekçisi öğrencilere yönelik insan hakları ihlallerine yaptırım uyguladı - Son Dakika
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İran, ABD'deki Filistin destekçisi öğrencilere yönelik insan hakları ihlallerine yaptırım uyguladı

İran, ABD'deki üniversitelerde Filistin'i destekleyen öğrencilere yönelik insan hakları ihlallerine karışan 11 Amerikalı güvenlik yetkililerine yaptırım uyguladığını duyurdu. Yaptırım kararı, İran Meclisi tarafından onaylanan bir yasa çerçevesinde alındı ve ABD'deki üniversite öğrencilerinin barışçıl protestolarını bastırmaya çalışan yetkililerin yaptırım listesine alındığı belirtildi. Yaptırımlar arasında vize yasağı, mal ve finansal varlıklara el koyma ve banka hesaplarının dondurulması gibi önlemler yer alıyor.

03.07.2024 12:58
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İran, ABD'deki üniversitelerde Filistin'i destekleyen öğrencilere yönelik insan hakları ihlallerine karışan 11 Amerikalı güvenlik yetkililerine yaptırım uyguladığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararının 2017'de İran Meclisi tarafından onaylanan "ABD'nin İnsan Hakları İhlalleri ile Bölgedeki Maceracı ve Terörist Eylemleriyle Mücadele" yasasına uygun olarak alındığı ifade edildi.

Bu doğrultuda, ABD'deki üniversite öğrencileri ve profesörlerin İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı Filistin halkını desteklemek amacıyla yaptıkları barışçıl protestoları bastırmaya çalışarak insan hakları ihlallerine karışan bazı ABD'li yetkililerin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların vize yasağını, İran'daki mal ve finansal varlıklara el konulmasını ve banka hesaplarının dondurulmasını içerdiği kaydedildi.

Yaptırım listesinde ABD'deki çeşitli eyaletlerdeki emniyet müdürleri dahil 11 üst düzey Amerikalı güvenlik yetkilisi yer aldı.

Kaynak: AA

Filistin, Banka, İran, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, ABD'deki Filistin destekçisi öğrencilere yönelik insan hakları ihlallerine yaptırım uyguladı - Son Dakika

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