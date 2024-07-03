İran, ABD'deki Filistin destekçisi öğrencilere yönelik insan hakları ihlallerine yaptırım uyguladı

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İran, ABD'deki üniversitelerde Filistin'i destekleyen öğrencilere yönelik insan hakları ihlallerine karışan 11 Amerikalı güvenlik yetkililerine yaptırım uyguladığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararının 2017'de İran Meclisi tarafından onaylanan "ABD'nin İnsan Hakları İhlalleri ile Bölgedeki Maceracı ve Terörist Eylemleriyle Mücadele" yasasına uygun olarak alındığı ifade edildi.

Bu doğrultuda, ABD'deki üniversite öğrencileri ve profesörlerin İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı Filistin halkını desteklemek amacıyla yaptıkları barışçıl protestoları bastırmaya çalışarak insan hakları ihlallerine karışan bazı ABD'li yetkililerin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların vize yasağını, İran'daki mal ve finansal varlıklara el konulmasını ve banka hesaplarının dondurulmasını içerdiği kaydedildi.

Yaptırım listesinde ABD'deki çeşitli eyaletlerdeki emniyet müdürleri dahil 11 üst düzey Amerikalı güvenlik yetkilisi yer aldı.