İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı'na girdiği iddialarını yalanladı.
İran basınına göre, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin bildiri yayımladı.
Bildiride, ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı'na girdiği iddiaları yalanlanırken boğazdaki geçişlerin tamamen İran Silahlı Kuvvetlerinin denetiminde olduğu belirtildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladığını duyurmuştu.
ABD ordusu açıklamasında, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı." ifadesine yer verilmişti.
Son Dakika › Güncel › İran, ABD Donanması İddialarını Yalanladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?