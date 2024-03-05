İran, ABD'nin uzay işbirliği iddialarını reddetti - Son Dakika
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İran, ABD'nin uzay işbirliği iddialarını reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin İran'ın Rusya ile uzay işbirliğine dair yaptığı iddiaları temelsiz bulduklarını ve reddettiklerini açıkladı. İran, kendi geliştirdiği Pars-1 adlı uyduyu Rusya'nın yardımıyla başarıyla uzaya fırlatmıştı.

05.03.2024 15:15
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TAHRAN, 5 Mart (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'li yetkililerin Tahran'ın Moskova ile uzay işbirliğine dair yaptığı "temelsiz" iddiaları reddetti.

İran'ın başkenti Tahran'da Pazartesi günü düzenlediği haftalık basın toplantısında söz konusu açıklamayı yapan Kenani, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından ortaya atılan iddialara da yanıt verdi. Miller, geçtiğimiz günlerde İran'a ait bir uydunun Rusya tarafından uzaya fırlatılmasını iki ülke arasında "derinleşen askeri ortaklığın bir başka göstergesi" olarak nitelendirip, bunun " Ukrayna, İran'ın komşuları ve uluslararası topluma zararlı olduğunu" iddia etmişti.

Kenani, İran ve Rusya arasındaki savunma ve askeri işbirliğinin uluslararası yasa ve yönetmelikler ile iki ülkenin ortak çıkarlarına dayandığını vurguladı.

Sözcü, "Uluslararası yönetmelikler ve yasalar çerçevesinde işbirliği yapmak ülkelerin hakkıdır. ABD'li yetkililer tarafından ortaya atılan bu iddiaları kesin bir şekilde reddediyor ve temelsiz buluyoruz" dedi.

Kenani, söz konusu işbirliğinin kendi çerçevesi dahilinde devam edeceğini ve herhangi bir üçüncü tarafa karşı olmadığını da sözlerine ekledi.

Resmi IRNA haber ajansına göre İran, Pars-1 adı verilen kendi geliştirdiği bir uyduyu, Rusya'nın doğusundan fırlatılan bir Soyuz roketiyle 500 kilometrelik bir yörüngeye Perşembe günü başarıyla yerleştirmişti.

Kaynak: Xinhua

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