Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD'ye Duyduğu Güvensizliği İfade Etti

28.03.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin vaatlerine rağmen saldırıları kınayarak güvensizliği dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İran arasında arabuluculuk yapmaya çalışan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e, ABD'nin İran'ın altyapısına saldırmayacağına dair vaatlerine rağmen bu merkezlerin hedef alındığını belirterek, söz konusu çelişkili tutumun İran'ın ABD'ye olan güvensizliğini daha da artırdığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in saldırılarının ele alındığı görüşmede, İran'a karşı saldırılarda bazı Müslüman ülkelerin topraklarının kullanılmasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine karşı saldırılarının "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini, "Müslüman ülkeleri kardeşleri" olarak gördüklerini söyledi.

Pakistan'a ABD-İsrail'in başlattığı savaşın durdurulması için gösterdiği arabuluculuk çabaları için teşekkür eden Pezeşkiyan, buna rağmen ABD'ye derin güvensizlik duyduklarını Pakistan Başbakanı Şerif'e ileterek şunları kaydetti:

"İran, nükleer müzakereler sırasında diyalog ve diplomasi ortamında iki kez askeri saldırıya uğradı. Şimdi Amerikalı yetkililerin ekonomik ve enerji altyapısına saldırmayacaklarına dair iddialarına ve vaatlerine rağmen, bu merkezlerin hedef alındığına şahit oluyoruz."

Bu çelişkili söylem ve davranış, İran'ın saldırgan Amerika'ya olan güvensizliğinin daha da artmasına yol açmıştır."

"Tam güvensizlik ortamının varlığını kabul ediyoruz"

Pakistan Başbakanı Şerif ise İran'a karşı askeri saldırıları ve özellikle İran'ın ekonomik altyapısına yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını vurgulayarak, Pakistan hükümeti ve halkının "İran ile tam dayanışma içinde olduğunu" belirtti.

İran ile ABD arasında Washington yönetiminin tutumlarından kaynaklanan "tam güvensizlik ortamının varlığını kabul ettiklerini" söyleyen Şerif, herhangi bir görüşmenin karşılıklı güven ve saygı ortamında yürütülmesi gerektiğini, İran'a karşı askeri saldırganlığın durdurulmasının da bunun ön koşulu olduğunu kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şerif ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından söz konusu telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Görüşmenin bir saatten fazla sürdüğünü belirten Şerif, "Sivil altyapıya yönelik son saldırılar dahil olmak üzere İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadığımı yineledim ve Pakistan'ın cesur İran halkına desteğini ilettim." ifadelerini kullandı.

Şerif, can kayıpları nedeniyle İran'a taziyelerini de ilettiğini belirterek, gerginliğin azaltılması amacıyla Pakistan'ın ABD ve Körfez ülkeleriyle gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 17:36:05. #7.12#
SON DAKİKA: İran, ABD'ye Duyduğu Güvensizliği İfade Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.