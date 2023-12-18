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İran'da Mevlana Şeb-i Arus programı düzenlendi - Son Dakika
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İran'da Mevlana Şeb-i Arus programı düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus programı gerçekleştirildi. Tahran Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen programa, Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, YEE öğrencileri, Türk vatandaşları ve İranlılar katıldı. Programda konuşan Kırlangıç, Mevlana'nın İran, Anadolu, Balkanlar ve Arap dünyasında büyük etki bıraktığını belirtti ve Mevlana'yı en iyi anlayabilecek muhatapların Türkiye toplumu olduğunu söyledi.

İran\'da Mevlana Şeb-i Arus programı düzenlendi
18.12.2023 - 23:15,
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İran'ın başkenti Tahran'da, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus programı gerçekleştirildi.

Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen programa, Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, YEE öğrencileri, Tahran'da yaşayan Türk vatandaşları ile İranlılar katıldı.

Programda konuşan Kırlangıç, ortak değerlerimizden biri olan Mevlana'nın İran, Anadolu, Balkanlar ve Arap dünyasında büyük etki bıraktığını belirtti.

Mevlevilik kültürünün Mevlana'dan sonra halefleri tarafından yaygınlaştırılıp kurumsallaştırıldığına değinen Kırlangıç, Anadolu başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde Mevlevihaneler kurularak Mevlana'nın fikirleri ve eserlerinin bütün insanlara ulaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Kırlangıç, Mevlana'yı en iyi anlayabilecek muhatapların belki de Farsça konuşanlar olabileceğini belirterek, "Fakat tarih boyunca Mevlana'nın şekillendirdiği bir kültür var Anadolu'da. Mevlevilik Anadolu irfanının damarlarına işlemiş bir kültürdür. Bu açıdan belki biz Anadolu'da, Türkiye'de dil olarak konuşma dili olarak Farsçayı konuşmuyoruz. Ama diyebiliriz ki Mevlana'yı en iyi, en rahat şekilde anlayabilen toplumlardan birisi Türkiye toplumudur." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, Mevlana'nın hikayeleri, sözleri ve oluşturduğu kavramlarla düşünen bir toplum olduğuna dikkati çeken Kırlangıç, "Yeni nesillere bu düşünceleri aktaran bir milletin unsuruyuz, o açıdan bununla da iftihar ediyoruz." diye konuştu.

Kırlangıç, Mevlana'dan sonra Mevleviliğin bir evrim geçirdiğini ifade ederek, "Türk toplumu içerisine kök salmış ve Mevleviler Farsçadan ziyade Türkçeyi kullanır hale gelmişler. O yüzden de Mevleviliğin Mevlana'dan sonraki eserlerine baktığınız zaman Türkçe eserlerle karşılaşırsınız. Bu eserler sadece Türkçe konuşan insanları değil Farsça, Arapça konuşan, başka dilleri konuşan insanları da ilgilendirir." değerlendirmesinde bulundu.

Mevlana'yı tanımak için eserlerini anlamak gerektiğini söyleyen Kırlangıç, "Başta Mesnevi olmak üzere Mevlana'nın eserleri bize yol gösterir. Eserlerini bugün yeniden anlamaya, okumaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Tahran YEE öğrenci ve çalışanlarının misafirlere Mevlana, Yunus Emre ve Sultan Veled'den şiirler okuduğu program, müzik dinletisiyle son buldu.

Kaynak: AA
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