İran'daki Haiz Tabiat Parkı'nda çıkan yangın kontrol altına alınamadı

İran'ın Buşehr eyaletindeki Haiz Tabiat Parkı'nda 2 gün önce çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Kahgiluye Kaymakamı Hamza Muhakkık konuya ilişkin bilgi verdi.
Muhakkık, "Haiz Tabiat Parkı sınırında Paduk köyü yakınlarında 2 gün önce başlayan yangın dün sabah saatlerinde söndürülmüştü. Fakat yine dün öğle saatlerinde söndürülen yerden alevler yükseldi." dedi.
Yangının geniş bir alana yayıldığını aktaran İranlı yetkili, yangının kontrol altına alınabilmesi için çevre kentlerden yardım talep ettiklerini kaydetti.
İran'ın güneybatısında yer alan Haiz Tabiat Parkı 33 bin hektar alana sahip. Kurt, tilki, leopar ve karakulak gibi yabani hayvanların barındığı koruma alanı bölgesinde 5 köy bulunuyor.
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