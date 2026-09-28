İran'daki Türk öğrenciler ve ailelerinden YÖK önünde çözüm talebi - Son Dakika
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İran'daki Türk öğrenciler ve ailelerinden YÖK önünde çözüm talebi

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İran\'daki Türk öğrenciler ve ailelerinden YÖK önünde çözüm talebi
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İran-İsrail savaşı nedeniyle İran'daki eğitimlerine ara vermek zorunda kalan Türk öğrenciler ve aileleri, YÖK önünde toplanarak yatay geçiş hakkı talep etti. Aileler, "Devletimizin öğrencilerimize sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

(ANKARA) - İran- İsrail savaşı nedeniyle İran'daki eğitimlerine ara vermek zorunda kalan Türk öğrenciler ve aileleri, YÖK önünde toplanarak yatay geçiş hakkı talep etti. Aileler, "Devletimizin öğrencilerimize sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

İran-İsrail savaşı nedeniyle İran'daki yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam edemeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ve aileleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde bir araya gelerek çözüm talep etti.

Öğrenci ve aileler adına Orhan Avşar, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Avşar, İran'da tıp, diş hekimliği ve eczacılık bölümlerinde eğitim gören yaklaşık 300-400 Türk öğrencinin bulunduğunu belirterek, öğrencilerin 28 Şubat'tan bu yana okullarına gidemediğini ve can güvenliği riski yaşadığını söyledi. Avşar, taleplerini YÖK'e defalarca iletmelerine rağmen sonuç alamadıklarını ifade etti.

YÖK'ün 12 Eylül 2026 tarihli kararıyla öğrencilere 3-4 günlük süre tanındığını söyleyen Avşar, "Öğrenciler, can güvenliği ve akademik hayatlarına yönelik risklerle baş başa bırakılmış, herhangi bir şekilde sahip çıkılmamıştır. Bu üç günlük süreçte bu çocuklar, İran'da internet ve ulaşabilecekleri herhangi bir yetkili kurum olmadığından dolayı transkript ve buna benzer belgelerini tamamlayıp Türkiye'ye teslim edemedikleri için birçok haklarından mağdur edilmiş durumdadır" diye konuştu.

Avşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Mart'ta, İran'da eğitim gören öğrencilere sahip çıkılması ve haklarının verilmesi yönünde talepte bulunduğunu, YÖK Başkanı'nın da 4 Mart'ta öğrencilerin tüm haklarının verileceğini ve gerekli işlemlerin başlatılacağını söylediğini aktardı.

Orhan Avşar, "Bununla ilgili herhangi bir olumlu sonuç alamadık. Ondan dolayı burada toplandık. Bu çocuklarımız Türk vatandaşı, bu ülkenin çocukları. Burada akademik hayatlarını devam ettirip bu ülke için hizmet edecekler. Yatay geçişin önü açılıp burada çocuklarımızın haklarının iade edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Başka bir yurttaş da "Duyduğunuza göre bazı üniversiteler üç-beş kişiyi almış. Yani üç-beş kişiyi alıp diğer 400 kişiyi de ölüme terk etmek olmaz. Devletimizin öğrencilerimize sahip çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

Avşar ise "O 400 kişi de bu bin kişinin içerisindeydi. Dünya sıralamasında ilk bin içerisinde olan üniversitelerden alınan öğrencilerdi; diş fakültesinden ve tıptan. Yani bunlar üniversitelerin keyfi uygulaması" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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