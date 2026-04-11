İran, ABD ile Müzakerelere Güvensizlik Ortamında Başlıyor

İran'dan Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilecek ABD ile barış müzakerelerine saatler kala kritik bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 'İran ABD'nin taahhütlerine uymaması ve diplomasiye ihanet etmesi nedeniyle tam bir güvensizlik ortamında müzakerelere giriyoruz' dedi. İran ve ABD heyetleri başkent İslamabad'a iniş yaptı, TSİ 13.00'te başlaması beklenen müzakere öncesi İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ABD'ye güvensizliğini ifade etmişti.

Müzakerelerde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına odaklanan Washington'ın 15 maddelik teklifi ile İran'ın boğazın kontrolü, geçiş ücreti, askeri operasyonların sona erdirilmesi ve yaptırımların kaldırılmasını talep eden 10 maddelik plan ele alınacak. İran, Lübnan'daki ateşkesin sağlanmasını ön koşul olarak hatırlattı ve bu koşul sağlanmazsa görüşmelerin temelinin sarsılacağını vurguladı. İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi, görüşmelerin 15 güne kadar sürebileceğini öne sürüyor.