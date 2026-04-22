İran'dan Diyalog Vurgusu

22.04.2026 21:44
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, diyalog yanlısı tutumlarını ve müzakerelerin önündeki engelleri belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin diyalog yanlısı bir tutum sergilediğine atıf yaparak, "İran, her zaman diyalog ve anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır." dedi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda diyalog vurgusu yaptı.

"Taahhütlere bağlı olmamak, abluka ve tehditler, gerçek müzakerelerin önündeki en önemli engeldir." diyen Pezeşkiyan, "Dünya sizin aldatıcı gevezeliklerinize ve iddia ile uygulamalarınız arasındaki çelişkiye tanıktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
