İran'dan GKRY'ye Füze Fırlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan GKRY'ye Füze Fırlatıldı

01.03.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Savunma Bakanı, İran'ın GKRY'ye iki füze fırlattığını ancak hedef almadığını belirtti.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran'ın, İngiliz askeri üslerinin bulunduğu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) doğru iki füze fırlattığını ancak füzelerin İngiliz üslerini hedef almadığından oldukça emin olduklarını söyledi.

Sky News ve BBC'ye konuşan Bakan Healey, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait jetlerin bölgede "savunma kapasitesi" kapsamında görev yaptığını belirtti.

Healey, "İngiltere'nin müttefiklerine, örneğin Katar ve Kıbrıs'a doğru ilerleyen füzeleri veya insansız hava araçlarını vuracaklar." dedi.

Bakan Healey, İran'ın dün saldırı düzenlediği Bahreyn'deki askeri üs yakınında 300 İngiliz personelin konuşlu olduğunu ve bazılarının "saldırıya birkaç yüz metre mesafede" bulunduğunu ifade etti.

İran'ın Orta Doğu genelinde artan saldırılarının İngiliz personel ve vatandaşlarını riske attığını söyleyen Healey, bu saldırıların "İngiliz personeli ve İngiliz halkını riske attığı" yönünde endişe duyduğunu dile getirdi.

Healey, ayrıca İran'dan iki füzenin, İngiltere'nin askeri üslerinin bulunduğu GKRY'ye doğru ateşlendiğini açıkladı.

John Healey, "Bu füzelerin bizim üslerimizi hedef almadığından oldukça eminiz ancak bu İran'ın misillemesinin ne kadar ayrım gözetmediğini gösteriyor." diye konuştu.

"Biz, saldırıların hiçbir parçası olmadık"

İngiltere'nin savunma operasyonlarından saldırı operasyonlarına geçip geçmeyeceği sorusuna ise Healey, "Biz saldırıların hiçbir parçası olmadık." yanıtını verdi.

Bakan Healey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız çabaları savunma amaçlı eylemlere yoğunlaştırıyoruz. Bunu en başından beri yaptık ve Kıbrıs'a ve Katar'a ilave radarlar, uçaklar ve diğer silah sistemlerini sevk ettik. Şu anda, bu hafta sonu itibarıyla bölgesel koordinasyonun bir parçası olarak uçuş gerçekleştiriyoruz ve tüm eylemlerimiz İngiltere çıkarlarını savunmaya ve Birleşik Krallık müttefiklerini savunmaya yönelik."

İngiltere'nin müttefikleriyle İran'a doğrudan saldırıp saldırmayacağına ilişkin soru üzerine Healey, "Spekülasyon yapmayacağım ve varsayımsal bir durum ya da muhtemel görüşmeler ve operasyonlar hakkında benden bunu beklememelisiniz." şeklinde karşılık verdi.

Healey, "Atacağımız adımlar ve şu anda attığımız adımlar, her zaman belirlenmiş angajman kuralları çerçevesinde olacak, çıkarlarımızı ve diğer müttefiklerin kolektif çıkarlarını savunmaya devam edecek ve uluslararası hukuk içinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, İngiltere, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan GKRY'ye Füze Fırlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

15:46
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
15:39
İsrail’i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
15:03
Trump mesaj mı verdi Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
14:51
Neden sığınakta değildi Hamaney’in son kararı hayatına mal oldu
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
14:38
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 16:16:06. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan GKRY'ye Füze Fırlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.