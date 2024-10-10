İran'dan İsrail'e Ortak Diplomatik Çağrı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, çeşitli ülkelerden mevkidaşlarına " İsrail'in soykırım ve savaş suçlarının durdurulması için ortak diplomatik çaba" çağrısında bulunurken, ülkesine yönelik herhangi bir saldırıya tereddütsüz şekilde daha güçlü karşılık verileceğini belirtti.

Erakçi, İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ilişkin birçok ülkenin Dışişleri Bakanlarına ayrı ayrı mektuplar gönderdi.

İran Dışişleri Bakanı, mevkidaşlarına gönderdiği mektubunda "İsrail'in saldırı tehditlerine karşı İran'ın, daha fazla ve daha güçlü savunma önlemleri almaya tam olarak hazır olduğunu ve bu konuda hiçbir şüpheye yer bırakmayacağını" ifade etti.

İsrail'in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki saldırganlığının durdurulmasının önemini vurgulayan Erakçi, uluslararası topluma İsrail'in soykırım ve savaş suçlarının durdurulması için ortak diplomatik çaba çağrısında bulundu.