İran'dan Trump'a Azami Rasyonel Çağrı - Son Dakika
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İran'dan Trump'a Azami Rasyonel Çağrı

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Trump'a azami baskı politikasını sürdürmemesi için çağrıda bulundu.

19.11.2024 16:17
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kuracağı hükümete, İran'a karşı "başarısız olan" azami baskı politikasını sürdürmeme çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sebbag, Tahran'da bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erakçi, Suriyeli mevkidaşıyla ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarından kaynaklanan bölgedeki durumu görüştüklerini belirtti.

Erakçi, Suriye'nin Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesinden memnuniyet duyduklarını ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) da davet edilmesini desteklediklerini dile getirdi.

İsrail'in Suriye'ye saldırılarına dair Erakçi, Suriye'nin istikrarını ve birliğini desteklediklerini, bu ülkeyi güvensiz hale getirmeye yönelik her türlü girişimi kınadıklarını ifade ederek, İsrail'in bölgedeki saldırganlığına karşı uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerin (BM) adım atması gerektiğini kaydetti.

İran'ın İsrail'in 26 Ekim'deki saldırısına misillemede bulunup bulunmayacağına ilişkin soruya Erakçi, "Hiçbir saldırının cevapsız kalmasına izin vermeyeceğiz. İran kesinlikle cevap verecek ancak ne zaman ve nasıl cevap vereceğimizi biz belirleyeceğiz." dedi.

ABD'de Trump'ın yeniden seçilmesine ilişkin bir soruya Erakçi, Washington yönetiminin İran'a karşı azami baskı politikası izlediğini ancak bu politikanın "Amerikalı yetkililerin de söylediği gibi başarısız olduğu" cevabını verdi.

Erakçi, "Bizim tavsiyemiz, azami baskı yerine azami rasyonelliği kullanmaları ve muhtemelen farklı bir sonuç elde etmeleridir." diye konuştu.

Suriye Dışişleri Bakanı Sebbag ise bölgedeki bazı ülkeler ile daha fazla koordinasyona sahip olmayı umduklarını belirterek, İran ile yaptırımların etkisini azaltmak için farklı mekanizmalar kurmak istediklerini ifade etti.

İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları hakkında Sebbag, "Siyonistlerin Golan'daki işgaline son verilmeli, terörle mücadele ve terör araçlarının kurutulması için İran ile ikili işbirliğine de vurgu yaptık." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan Trump'a Azami Rasyonel Çağrı - Son Dakika

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