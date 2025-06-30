İran'dan UAEA'ya İşbirliği Askısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin her zamanki gibi devam edemeyeceğini, Meclisin UAEA ile işbirliğini durdurma kararının kendileri için bağlayıcı olduğunu belirtti.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

UAEA ile işbirliğini askıya alan Meclis kararına işaret eden Bekayi, UAEA'nın İran'ın nükleer programına ilişkin 31 Mayıs'ta yayımladığı raporunun ABD ve İsrail'in saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığını söyledi.

Raporun bahane olarak kullanıldığını dile getiren Bekayi, "Bu nedenle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bu konuda hesap vermesi gerekir ancak şu anda bizim için asıl anlaşılmaz olan, İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik saldırgan eylemin üzerinden henüz birkaç gün geçmişken, Ajans Genel Müdürü'nün (Mariano Grossi) bazı taleplerde ısrar etmesidir." dedi.

İran'ın UAEA denetçilerinin güvenliğinin sağlayamayacağını belirten Bekayi, "Ajans ve Genel Müdürü saldırıları haklı veya meşru gösterecek şekilde açıklamalar yaparken NPT'ye taraf bir devletin, barışçıl nükleer tesislerine yasa dışı saldırılar düzenlenirken taahhütlerini yerine getirmesini beklemek mantıksızdır." diye konuştu.

Bekayi, "İran'ın Ajans ile işbirliğini askıya alan yasa, hükümet için bağlayıcıdır. Ajans ve Genel Müdürü yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD ile nükleer görüşmelerin devam edip etmeyeceğine dair bir soru üzerine Bekayi, "henüz karar alınmadığını ancak müzakerelerin devamına ilişkin istişarelerin halen devam ettiğini" aktardı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığına ilişkin Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinin tutumlarının kabul edilemez olduğunu belirten Bekayi, özellikle Alman yönetiminin İsrail'in saldırganlığını "İsrail bizim kirli işlerimizi yapıyor." diye nitelendirmesinin "tarihi bir utanç" olduğunu söyledi.