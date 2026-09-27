İran Genelkurmay Başkanı, İran ticaret yapamazsa bölgede kimse ticaret yapamaz dedi - Son Dakika
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İran Genelkurmay Başkanı, İran ticaret yapamazsa bölgede kimse ticaret yapamaz dedi

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İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Emir Hatemi, İran ticaret yapamazsa bölgede kimsenin ticaret yapamayacağını söyledi. Hatemi, Hürmüz Boğazı'ndan düşman ülkelerin yararlanmasına izin vermeyeceklerini de belirtti.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Emir Hatemi, ülkesine uygulanan kısıtlamalara ilişkin, "Eğer İran ticaret yapamaz ise bölgede hiç kimse ticaret yapamaz" dedi.

Yerel basına göre Hatemi, ülkesine uygulanan hava ve deniz kısıtlamalarına ilişkin konuştu.

Bölgedeki güvensizliğin herkesi etkileyeceğini dile getiren Hatemi, "Eğer İran ticaret yapamaz ve yaşayamaz ise bölgede hiç kimse ticaret yapamaz ve yaşayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın kendileri için "izzet ve şeref olduğunu" savunan Hatemi, "düşman ülkelerin" söz konusu bu su yolundan yararlanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Öte yandan İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası saldırılarında daha fazla zarar göreceğini, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin muhtemel tüm saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu? ifade etti.??????

Kaynak: AA
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