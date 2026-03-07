İran'ın Bahreyn'e Saldırısı

Bahreyn'in başkenti Manama'da İran'ın saldırısı sonucu bir evde ve çevredeki binalarda yangın çıktığı bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, İran saldırısı sonucu başkent Manama'da bir evde ve çevredeki binalarda yangın çıktığı ve hasar oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin yangını kontrol altına almak için gerekli önlemleri aldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alan bir balistik füzenin yerleşim alanı dışına düştüğünü açıkladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.