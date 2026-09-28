İran'ın Hürmüz'de ABD gemisini vurduğu, 8 ABD deniz piyadesinin yaralandığı öne sürüldü

İran'ın Hürmüz'de ABD gemisini vurduğu, 8 ABD deniz piyadesinin yaralandığı öne sürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
NBC News, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 14 Eylül'de ABD gemisini seyir füzesiyle vurduğunu ve 8 ABD deniz piyadesinin yaralandığını 3 yetkiliye dayandırarak öne sürdü. Yaralı askerlerin muhtemelen travmatik beyin hasarı yaşadığı öne sürüldü, görevlerine döndüğü belirtildi.
İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 2 hafta önce düzenlediği saldırıda 8 ABD deniz piyadesinin yaralandığı öne sürüldü.
NBC News'un isimlerini paylaşmadığı 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 14 Eylül'de ABD'ye ait gemiyi seyir füzesiyle vurduğu belirtildi.
Gemideki 8 deniz piyadesinin yaralandığı iddiasına yer verilen haberde, hafif yaralanan, dumandan etkilenen askerlerin muhtemelen travmatik beyin hasarı yaşadıkları öne sürüldü. Haberde askerlerin daha sonra görevlerine döndükleri belirtildi.
Kaynak: AA
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