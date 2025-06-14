İran, İsrail'e Balistik Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İran, İsrail'e Balistik Füze Saldırısı Düzenledi

14.06.2025 16:23
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İran, İsrail'e düzenlediği füze saldırısında 80 yaralı ve 3 ölü var. Saldırılar 4 dalga halinde yapıldı.

(ANKARA) – İran'ın, gece boyunca İsrail'e çok sayıda balistik füze fırlatması nedeniyle İsrail medyasına göre en az 80 kişi yaralandı. Ağır yaralılardan hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi.

İran'ın, gece boyunca İsrail'e çok sayıda balistik füze fırlatmasının ardından İsrail genelinde sirenler çaldı ve İsrailliler sığınaklara koştu. İsrail medyasına göre, gece boyunca gökyüzü, füzelerin ışık izleri ve İsrail'in hava savunma sistemlerinin ateşiyle aydınlandı. İran medyasında yer alan haberlerde gece boyunca dört ayrı dalga halinde füze saldırısı düzenlendiği belirtilirken, İsrail ordusu kesin sayı vermekten kaçındı.

ran füzelerinin dörtte üçü durdurulamadı"

İran medyası, ilk saldırı dalgasında yüzlerce füze fırlatıldığını öne sürdü; ancak İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sayının 100'ün altında olduğunu savundu. İsrail merkezli Times of Israel, İran'dan fırlatılan füzelerin dörtte üçünün İsrail hava savunma sistemlerince durdurulamadığını belirtti.

Bazı füzeler İsrail'in merkezine isabet etti. Tel Aviv çevresinde büyük patlamalar duyuldu ve çeşitli noktalarda dumanlar yükseldi. İsrail medyası saldırılarda yaklaşık 80 kişinin yaralandığı bildirdi. Ağır yaralılardan üçü hayatını kaybederken İsrail'in acil yardım servisi Magen David Adom, İsrail medyasında birkaç kişinin daha ağır yaralı olduğunu söyledi. Tel Aviv'de bir binaya isabet eden balistik füze nedeniyle enkaz haline gelen binadan da bir sivil kurtarıldı.

İsrail polisi, havada engellenen bir füzenin büyük bir parçasının ülkenin kuzeyinde bir yerleşim bölgesine düştüğünü ve hasara neden olduğunu açıkladı. İsrail ordusu sözcüsü Effie Defrin, füzelerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini ya da hedefe ulaşmadan önce düştüğünü belirtti ve "Bazı binalarda sınırlı hasar meydana geldi; bu hasarların bazıları engellenen füzelerin parçalarından kaynaklı" dedi.

İsrail ordusu, halktan füze isabet eden yerlerin görüntülerini paylaşmamalarını istedi

ABD medyasına ismi belirtilmeden konuşan ABD'li bir yetkili, İsrail'in savunmasına destek verdiklerini doğruladı, ancak katkının boyutuna ilişkin bilgi paylaşmadı. İsrail ordusu, halktan füze isabet eden yerlerin görüntülerini paylaşmamalarını istedi. Açıklamada, "Düşman bu görüntüleri izliyor ve saldırı kabiliyetini buna göre geliştiriyor" ifadeleri yer aldı.

İran füzeleri dört dalga halinde ateşlendi

Füzelerin İsrail'e ulaşmasından yaklaşık 10 dakika önce saat 21.00 civarında İsraillilerin cep telefonlarına uyarılar gönderildi. Sirenler çaldıktan sonra sığınaklara giren halka, güvenli çıkış izni ancak 22.10 civarında verildi.

Günün ilk saatlerinde saat 01.00'den sonra yeni füze saldırısı daha ateşlendi. Bu dalganın ardından halka 25 dakika sonra sığınaklardan çıkabilecekleri bildirildi. Birkaç saat içinde ülke genelinde üçüncü dalga saldırılar nedeniyle yeni sirenler çaldı.

Son saldırı dalgasında bir füze İsrail'in merkezinde bir binaya doğrudan isabet etti. Patlama sonucu çok sayıda evde ciddi hasar meydana geldi; en az 19 kişi yaralandı ve bunlardan ikisi hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, İsrail'e Balistik Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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