İran İsrail\'e Hava Saldırısı Başlattı

Güncel

İsrail'in nisan ayı başında Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği ve ikisi general yedi İranlı yetkilinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından İran'ın karşılık vereceğini açıklamasıyla başlayan gerilim, tırmanıyor. İsrail Devlet Televizyonu, İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlattığını duyurdu.

İsrail Devlet Televizyonu, İran'ın bu gece İsrail'e hava saldırısı başlattığını açıkladı. Saldırının başlamasının ardından İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e doğru saldırı için çok sayıda İHA gönderdiğini ancak henüz ulaşmadığını ve savunmalarının hazır olduğunu belirtti.

İHA saldırısına ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Savunma sistemlerimiz yerleştirildi ve hem savunma hem de saldırı konusunda her türlü senaryoya hazırız" dedi. ABD, İngiltere ve Fransa'nın kendilerine destek verdiğini belirten Netanyahu, "Kim bize zarar verirse biz de ona vereceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakin ve kararlı bir şekilde yapacağız" diye konuştu. İsrail saldırıların başlamasının ardından hava sahasının bu gece 01.00'a kadar kapatıldığını duyurdu.

İRAN VE ABD DE SALDIRIYI DOĞRULADI

İran Devlet Televizyonu İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını açıkladı. Pentagon kaynakları da İsrail'in İran tarafından saldırı altında olduğunu doğruladı.

İran Devrim Muhafızları da hava saldırısına ilişkin, "Şam'daki konsolosluğumuzun hedef alınmasına yanıt olarak işgal altındaki Filistin'deki Siyonist rejime onlarca drone ve füze kullanarak saldırı başlatıyoruz" açıklamasını yaptı.

"İRAN İHA VE SEYİR FÜZELERİNİ TAŞIYOR"

ABD yayın kuruluşu CNN'in haberine göre İran seyir füzesi ve insansız hava aracı gibi silahlarını hareket ettirmeye başladı. Bu, İran'ın olası misillemesiyle ilgili cumartesi sabahına yansıyan son gelişme oldu. CNN'e bilgi veren iki istihbarat kaynağı, ABD'nin İran'ın insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi askeri varlıklarını ülke içinde hareket ettirdiğini tespit ettiğini söyledi. Yine de kaynaklar bu harekete karşın, misilleme saldırılarının İran topraklarından yapılıp yapılmayacağının belli olmadığını dile getirdi.

HİZBULLAH'IN KATYUŞYA SALDIRISI

Cuma akşam saatlerinde Lübnan'da bulunan Hizbullah güçleri İsrail'e roketli ve insansız hava araçlı saldırı düzenledi. İsrail-Lübnan sınırında Yukarı Celil bölgesindeki bir askeri üsse 40 civarında Katyuşya roketi atıldı. İsrail'in hava savunma sistemleri bazı roketleri havada imha etti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın adına açılan X hesabında, Türkçesi "Üzerlerine sürülerle kuşlar gönderdi" olan ayetle paylaşılan video ile saldırı duyuruldu.

İHA VE BALİSTİK FÜZELER

New York Times gazetesi, uzmanlara dayandırdığı haberinde İran'ın seyir füzeleri ve gemi savar füzelerinin yanı sıra 2 bin kilometreye (bin 250 mil) kadar menzile sahip kısa menzilli ve uzun menzilli balistik füzelerle Ortadoğu'daki en büyük balistik füze ve İHA cephaneliğine sahip olduğunu yazdı. İran'ın ayrıca radardan kaçabilecek şekilde alçaktan uçan ve bin 200 ila bin 550 mil menzilli geniş bir İHA envanterine sahip olduğu bilgisini okurlarıyla paylaştı.