İran, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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İran, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı

İran, İstanbul\'daki terör saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, saldırıda yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşın ailesine de başsağlığı dileğinde bulundu.

07.02.2024 14:11
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İran Dışişleri Bakanlığı, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısını kınarken İran'ın, "meşum terör olgusuyla mücadelede dost ve kardeş Türkiye ile dayanışma içinde" olduğunu belirtti.

Kenani, saldırıda yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşın ailesine de başsağlığı dileğinde bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına salı günü silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilirken, bir vatandaş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 5 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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