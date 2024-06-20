İran, Kanada'nın Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütleri listesine alma kararına tepki gösterdi - Son Dakika
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İran, Kanada'nın Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütleri listesine alma kararına tepki gösterdi

İran, Kanada'nın Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütleri listesine alma kararını ulusal egemenliğine saldırı olarak nitelendirerek, karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Kanada'nın kararını şiddetle kınadıklarını belirtti ve kararı ulusal egemenliğe saldırı olarak kabul ettiklerini ifade etti. Kanada'nın bu kararı uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunan İran, Devrim Muhafızları Ordusunun güç ve caydırıcılığına etkisi olmayacağını ve orantılı karşılık verme hakkını saklı tutacaklarını vurguladı. Kanada Kamu Güvenliği Bakanı'nın açıklamasının ardından İran, Kanada'nın bu kararının sonuçlarından sorumlu tutulacağını belirtti.

20.06.2024 12:11
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İran, Kanada'nın, Devrim Muhafızları Ordusunu "terör örgütleri listesi"ne alma kararını "ulusal egemenliğine saldırı" şeklinde niteleyerek, karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, Kanada'nın kararını "şiddetle" kınadı.

Kanada hükümetinin kararını "düşmanca" ve egemenlerin eşitliği ve ülkelerin iç işlerine karışmama dahil olmak üzere uluslararası hukukun ilkelerine aykırı olduğunu" ifade eden Kenani, kararı, "İran'ın ulusal egemenliğine saldırı" kabul ettiklerini belirtti.

Kenani, söz konusu kararın "Devrim Muhafızları Ordusunun güç ve caydırıcılığına bir etkisi olmayacağını ve Tahran'ın uluslararası hukuk ile İran halkına ve devletine karşı yapılan bu eyleme karşı orantılı karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" kaydetti.

"Soykırım rejimine aptalca bir armağan"

Öte yandan Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri de X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaştığı mesajında, Devrim Muhafızları Ordusunun İran Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Kanada'nın uluslararası hukukun ilke ve kurallarını ihlal eden kötü niyetli bir eylemde bulunduğunu ifade etti.

Bakıri, "Bu, soykırım rejimine (İsrail), teröristlere ve bölgesel barış ve istikrarın diğer düşmanlarına aptalca bir armağandır. Bu provokatif ve sorumsuz kararın sonuçlarından Kanada hükümeti sorumlu tutulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, dün yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusunu "terör örgütleri listesi"ne aldığını açıklamıştı.

ABD de 2019'da İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı. İran da buna karşılık ABD ordusunu "terör örgütleri" listesine aldığını duyurmuştu.

Kanada Avam Kamarası da 9 Mayıs'ta İran Devrim Muhafızları Ordusunun "terör örgütleri listesine" eklenmesi yönündeki önergeye oy birliğiyle destek vererek, bu yönde tavsiye kararı almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, Kanada'nın Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütleri listesine alma kararına tepki gösterdi - Son Dakika

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