İran, Nükleer Müzakereleri Yorumladı

26.02.2026 22:29
İran, ABD basınındaki müzakerelerle ilgili iddiaları reddetti ve uranyum zenginleştirmenin süreceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Konseyi Başkanı İlyas Hazreti, ABD basınında müzakerelerle ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda devam edeceğini belirtti.

Hazreti, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Görüşmeler ciddi bir atmosferde ve teknik detaylarla yürütülüyor. Wall Street Journal ve New York Times'ın oluşturduğu atmosfer, görüşmelerin gerçekliğini yansıtmıyor. " ifadelerini kullandı.

Uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda devam edeceğini kaydeden Hazreti, "İran'dan hiçbir şey çıkarılmayacak ve (yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun) seyreltilmesi dahil olmak üzere diğer seçenekler masada." bilgisini verdi.

İran'ın yaptırımların kaldırılmasını istediğini aktaran Hazreti, görüşmelerin detaylarının Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanacağını bildirdi.

?İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

Taraflar, bu sabah yerel saatle 09.00'da başlayan ve 3 saat civarında gerçekleşen toplantının ardından ara vermiş ve akşam saatlerinde yeniden bir araya gelmişti. Müzakerelere aracılık eden Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Cenevre'de yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandığını ve tarafların ülkeleriyle istişarelerden sonra yeniden bir araya geleceğini bildirmişti.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Kaynak: AA

