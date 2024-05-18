İran uyrukluya dev soğan kaçakçılığından 387 bin 141 lira ceza - Son Dakika
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İran uyrukluya dev soğan kaçakçılığından 387 bin 141 lira ceza

İran uyrukluya dev soğan kaçakçılığından 387 bin 141 lira ceza

Van'ın Saray ilçesinde yasak olmasına rağmen topladığı dev soğan bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan İran uyrukluya 387 bin 141 lira idari para cezası verildi. İran uyruklunun çuval dolusu dev soğan bitkisi sınır kapısında ele geçirildi ve doğayı tahrip ettiği gerekçesiyle cezalandırıldı.

18.05.2024 19:55
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Van'ın Saray ilçesinde yasak olmasına rağmen topladığı "dev soğan" bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan İran uyrukluya 387 bin 141 lira idari para cezası verildi.

Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan kontrollerde, bir İran uyruklunun, 4 çuvalda çok sayıda dev soğan (Allium Giganteum) bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edildi.

Haber verilmesi üzerine sınır kapısına giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yumrularıyla çıkarıldığı ve doğayı tahrip ederek toplandığı belirlenen bitkilere el koydu.

Ekipler, muhafaza altına aldıkları bitkileri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Geofit Bahçesi'ne ekilmek üzere Prof. Dr. Fevzi Özgökçe'ye teslim etti.

İran uyruklu şüpheliye biyoçeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 387 bin 141 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Saray, İran, Van, Çevre, Suç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran uyrukluya dev soğan kaçakçılığından 387 bin 141 lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran uyrukluya dev soğan kaçakçılığından 387 bin 141 lira ceza - Son Dakika
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