İran ve Azerbaycan İlişkileri Güçleniyor

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Pezeşkiyan, başkent Tahran'ı ziyaret eden Azerbaycan Başbakanı Şahin Mustafayev'i kabul etti.

Görüşmede, iki ülkenin ortak tarih ve kültüre sahip olduğuna ve Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem verdiklerine işaret eden Pezeşkiyan, "Sizler bizim kardeşimizsiniz ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi bizim için çok değerli." dedi.

Dış güçlerin varlığını bölge ülkelerinin çıkarlarına uygun görmediklerini söyleyen Pezeşkiyan, mevcut sorunların ülkelerin kendi içinde çözülmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanma süreçlerinin hızlandırılmasının önemini de vurgulayan Pezeşkiyan, "İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkileri genişletmeyi amaçlayan her türlü proje ve girişimi memnuniyetle karşılıyor." diye konuştu.

Pezeşkiyan, Azerbaycan'ın Tahran'daki Büyükelçiliğine 2022'de düzenlenen saldırının failinin yargılandığı davaya dair hukuki prosedürler tam olarak uygulanana kadar konunun takipçisi olduklarını Mustafayev'e iletti.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev de ülkesinin İran ile ilişkileri genişletmeye hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın (İlham Aliyev) temsilcisi olarak İran ile ekonomi, ticaret, enerji hatları, kültürel, transit, ortak kara yolu ve demir yolu hatlarının geliştirilmesi, güvenlik ve savunma alanlarında ilişkileri genişletmek istediğimizi beyan ediyorum. İran'la ilişkilerimize büyük önem veriyoruz."

Mustafayev ayrıca Pezeşkiyan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev adına Bakü'ye davet etti.