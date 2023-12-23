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İran ve Azerbaycan, ortak sınırda yeni bir transit geçiş noktası açmak için anlaştı - Son Dakika
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İran ve Azerbaycan, ortak sınırda yeni bir transit geçiş noktası açmak için anlaştı

İran ve Azerbaycan, yakın gelecekte iki ülke arasındaki ortak sınırda yeni bir transit geçiş noktası açma konusunda anlaşmaya vardı. İran Yol ve Kentsel Gelişim Bakanı Mehrdad Bazrpash ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev arasında yapılan telefon görüşmesinde, ekonomi, ulaşım ve enerji sektörleri başta olmak üzere ikili ilişkilerdeki son gelişmeler ele alındı. İki tarafın, İran'ın kuzeyindeki Astara sınır kapısındaki transit geçişin açılış törenine katılacakları belirtildi.

İran ve Azerbaycan, ortak sınırda yeni bir transit geçiş noktası açmak için anlaştı
23.12.2023 - 14:13,
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TAHRAN, 23 Aralık (Xinhua) -- İran resmi haber ajansı IRNA, İran ve Azerbaycan'ın yakın gelecekte iki ülke arasındaki ortak sınırda yeni bir transit geçiş noktası açma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Ajansın Cuma günkü haberine göre İran Yol ve Kentsel Gelişim Bakanı Mehrdad Bazrpash, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile yaptığı telefon görüşmesinde ekonomi, ulaşım ve enerji sektörleri başta olmak üzere ikili ilişkilerdeki son gelişmeleri ele aldı.

İki tarafın, İran'ın kuzeyindeki Astara sınır kapısındaki transit geçişin açılış törenine katılacaklarını kaydeden IRNA, tarih belirtmedi.

Mustafayev, iki ülke arasındaki demiryolu taşımacılığının 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında artarak 700.000 tonu aştığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı, iki ülke arasındaki taşımacılığın geçen yıla göre yüzde 40 arttığını da sözlerine ekledi.

IRNA'ya göre iki taraf, baraj inşası da dahil olmak üzere ortak projelerin sonuçlandırılmasının hızlandırılması gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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