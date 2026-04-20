İran ve Pakistan Bakanlarından Görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar'la, Washington ile Tahran arasında yapılan geçici ateşkes ve bölgesel konuları ele aldığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan paylaşıma göre, Erakçi ve Dar telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran ile ABD arasında yapılan geçici ateşkes ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmeye ilişkin detayların daha sonra açıklanacağı belirtildi.