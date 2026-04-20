İran ve Pakistan'dan ABD'ye Eleştiri

20.04.2026 23:42
İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin ateşkes ihlallerini ve tehditlerini kınadı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile varılan ateşkesin devamlı ihlal edildiğini ve ABD'nin tehditlerinin diplomatik süreci sekteye uğrattığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinde dün gerçekleşen telefon görüşmesinin detayları paylaşıldı.

Buna göre Erakçi, Pakistan'ın ateşkes rolü için teşekkür ederken, ABD ile varılan ateşkesin devamlı ihlal edildiğini ve "ABD'nin tehditlerinin diplomatik sürecin ilerlemesini sekteye uğrattığını" vurguladı. Erakçi ayrıca, ülkesinin konunun tüm boyutlarını dikkate alarak sürecin nasıl devam edeceğine karar vereceğini söyledi.

İki bakan görüşmede, bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla istişarelerin sürdürülmesinin gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

