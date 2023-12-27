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İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı - Son Dakika
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İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı

İran ile Rusya arasında yapılan anlaşma sonucunda, ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para birimleri kullanılacak.

İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
27.12.2023 - 23:37,
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İran ile Rusya'nın ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para birimleriyle ticaret konusunda vardığı anlaşmanın nihai sonuca ulaştığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın, İran Merkez Bankasına dayandırdığı habere göre, karşılıklı ticaretten doların çıkarılmasına ilişkin anlaşma, iki ülkenin merkez bankası başkanları arasında Rusya'da yapılan toplantıda sonuçlandı.

İran ve Rusya, Ticarette Doları Kullanmayacak

ABD yaptırımları altındaki İran ve Rus bankalarının bundan böyle yerel para birimleriyle işlem yapmak için SWIFT dışında bankalar arası sistemleri kullanabileceği belirtildi.

İRAN VE RUSYA'DAN ULUSAL PARA BİRİMİ HAMLESİ

İran ile Rusya, Temmuz 2022'de karşılıklı ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para birimlerini kullanmayı planladığını açıklamıştı.

İran ve Rusya, Ticarette Doları Kullanmayacak

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 19 Temmuz 2022'de Tahran'daki görüşmesinde, küresel ticarette dolardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Dolar kademeli olarak küresel ticaretin yolundan çekilmelidir." demişti. Putin de buna karşılık, ABD'nin doları baskı aracı olarak kullanmaya çalıştığını kaydederek, İran ile Rusya'nın ticari ilişkilerde ulusal para birimlerini kullanmanın yollarını tasarladığını söylemişti.

İran, 25 Aralık'ta Rusya'nın öncülüğünü yaptığı Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile serbest ticaret anlaşması imzalamıştı.

RUSYA, ÇİN İLE DE ULUSAL PARA BİRİMİ ÜZERİNDEN TİCARET YAPIYOR

Rusya Başbakan Yardımcısı Andrei Belousov, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, Rusya-Çin ticaretinin yüzde 95'inin ulusal para birimleri üzerinden yapıldığını söylemişti.

Kaynak: AA
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