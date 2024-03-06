İran ve Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze'deki savaşına son verilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi

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TAHRAN, 6 Mart (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan el-Suud, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşa son verilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Salı günü başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin olağanüstü toplantısında konuşan Emir Abdullahiyan, Filistin meselesine yönelik daha tutarlı ve daha güçlü bir duruş çağrısında bulunarak İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği "savaş suçlarına" son vermesi için etkin çaba gösterilmesini istedi.

İranlı bakan, ortak duruş benimsenmesinin yanı sıra İran ve Suudi Arabistan'ın bu konuda etkili adımlar atmasını önerdi.

Suudi Arabistanlı bakan ise İslam devletlerinin, "Filistin halkına yönelik savaşa" son vermek için hem İslam İşbirliği Teşkilatı'nda hem de Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşlarda ortak çaba sergilediğini vurguladı.

İkili ilişkiler konusunda ortak ilgi alanlarına giren konularda görüş alışverişinde de bulunan iki taraf, ortak plan ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı.