İran ve Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze'deki savaşına son verilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran ve Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze'deki savaşına son verilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan el-Suud, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşa son verilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. İki bakan, ortak plan ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı.

06.03.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAHRAN, 6 Mart (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan el-Suud, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşa son verilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Salı günü başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin olağanüstü toplantısında konuşan Emir Abdullahiyan, Filistin meselesine yönelik daha tutarlı ve daha güçlü bir duruş çağrısında bulunarak İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği "savaş suçlarına" son vermesi için etkin çaba gösterilmesini istedi.

İranlı bakan, ortak duruş benimsenmesinin yanı sıra İran ve Suudi Arabistan'ın bu konuda etkili adımlar atmasını önerdi.

Suudi Arabistanlı bakan ise İslam devletlerinin, "Filistin halkına yönelik savaşa" son vermek için hem İslam İşbirliği Teşkilatı'nda hem de Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşlarda ortak çaba sergilediğini vurguladı.

İkili ilişkiler konusunda ortak ilgi alanlarına giren konularda görüş alışverişinde de bulunan iki taraf, ortak plan ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı.

Kaynak: Xinhua

Suudi Arabistan, Hüseyin Emir, İsrail, Gazze, İran, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze'deki savaşına son verilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • 7. DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması
    12:49 7. DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması

    Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 7. Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın final etabında inşa edilen çok katlı bina maketleri sarsma masasında test edildi. Yarışmada DASK Genel Müdürü Selva Eren, Kahramanmaraş depremlerinin etkilerini açıkladı. Yarışmanın önemi ve depreme hazırlık gerekliliği vurgulandı.

  • Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gölyaka Birlik ve Beraberlik Hünerli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin Sabun Üretim Atölyesini Gezdi
    12:48 Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gölyaka Birlik ve Beraberlik Hünerli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin Sabun Üretim Atölyesini Gezdi

    Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gölyaka Birlik ve Beraberlik Hünerli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin sabun üretim atölyesini gezdi ve çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Vali Aslan, yerel üretimin ve kadınların ekonomik güçlenmesinin toplumsal kalkınma için önemli olduğunu vurguladı.

  • Konya Bozkır'da Deprem Eğitimi Düzenlendi
    12:47 Konya Bozkır'da Deprem Eğitimi Düzenlendi

    Konya'nın Bozkır ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen eğitimde afetlere müdahale, deprem ve yangın tatbikatı ile kriz yönetimi uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Kaymakam Tolga Turan, deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla uygulamalı eğitim programı düzenlendiğini belirtti.

  • Eyüpsultan'da ATV kazasında ölüm: Sürücü ve annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
    12:47 Eyüpsultan'da ATV kazasında ölüm: Sürücü ve annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    Eyüpsultan'da meydana gelen kazada, kullandığı araçla yol kenarındaki ATV araçlarına çarparak bir kişinin ölümüne ve dört kişinin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü ve annesi, Mısır'a kaçtıkları tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararı ile sürücü ve annesi aranıyor.

  • Kredi Kartı ve Mobil Bankacılık Şifrelerini Öğrenerek Yaşlıları Dolandıran Zanlı Tutuklandı
    12:47 Kredi Kartı ve Mobil Bankacılık Şifrelerini Öğrenerek Yaşlıları Dolandıran Zanlı Tutuklandı

    Bursa ve Eskişehir'de, kendisini bankacı yakını, fabrika sahiplerinin torunu, mühendis gibi tanıtan bir zanlının, kredi kartı ve mobil bankacılık şifrelerini öğrendiği hayırsever yaşlıları dolandırdığı iddia edildi. Zanlının, yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para dolandırdığı belirlendi. Zanlı, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

  • OMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek için fotoğraf sergisi düzenledi
    12:46 OMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek için fotoğraf sergisi düzenledi

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, Filistin'de gerçekleşen insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 'İnsanlığa Beyaz Çağrı' adlı fotoğraf sergisi düzenledi. Sergi, işgal sonucunda hayatını kaybeden siviller ve sağlık çalışanlarına dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

  • Antalya Kumluca'da Meydana Gelen Hortum Felaketinin Ardından İş Yeri Çalışanları Zarar Gören Eşyalarını Topladı
    12:46 Antalya Kumluca'da Meydana Gelen Hortum Felaketinin Ardından İş Yeri Çalışanları Zarar Gören Eşyalarını Topladı

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum felaketi sonrasında iş yeri çalışanları dükkanlarının önünü temizleyerek zarar gören eşyalarını topladı. Hortum, binaların çatılarını uçurarak güneş enerji sistemlerini cadde ve sokaklara savurdu. Elektrikler bir süre kesildikten sonra ekiplerin çalışmasıyla akşam saatlerinde tekrar verildi.

  • Afyonkarahisar Valisi: Asayiş olaylarında büyük azalma yaşandı
    12:45 Afyonkarahisar Valisi: Asayiş olaylarında büyük azalma yaşandı

    Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yiğitbaşı, uyuşturucu, terör, trafik ve göçle mücadele konularında titizlikle çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Kentte yaşanan genel asayiş olaylarının yüzde 90'ının aydınlatıldığını ve evden hırsızlık olaylarında yüzde 18'lik bir azalma olduğunu ifade eden Yiğitbaşı, ayrıca uyuşturucu operasyonlarında 226 şüphelinin yakalandığını ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 75 şüpheli hakkında işlem yapıldığını söyledi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ise 12 organizatörün yakalandığını ve 108 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezine sevk edildiğini belirtti.

  • Isparta-Burdur karayolunda otomobilin menfez çukuruna düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
    12:45 Isparta-Burdur karayolunda otomobilin menfez çukuruna düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Yakaören köyü mevkisinde, Fatih Kılıçarslan (30) yönetimindeki 15 AP 307 plakalı otomobil, yol yapım çalışması için açılan menfez çukuruna düştü. Kaza sonucunda Fatih Kılıçarslan hayatını kaybederken, Ünsal Cengiz ise yaralandı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.


11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
10:09 Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara’da her an deprem olabilir Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara'da her an deprem olabilir
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:34 Antalya’da Sağanak ve Hortum Felaketi: 6 Kişi Yaralandı Antalya'da Sağanak ve Hortum Felaketi: 6 Kişi Yaralandı
11:12 Yatırımcılar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yatırımcılar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:09 Dolar tekrar ateşlendi İşte döviz kuru fiyatları Dolar tekrar ateşlendi! İşte döviz kuru fiyatları
10:55 Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında ’izinsiz çalışma’ kavgası Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında 'izinsiz çalışma' kavgası
10:39 Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır’a kaçırmıştı İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan Meclis’e soru önergesi Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 12:45:51. #1.13#
SON DAKİKA: İran ve Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze'deki savaşına son verilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement