TAHRAN, 6 Mart (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan el-Suud, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşa son verilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Salı günü başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin olağanüstü toplantısında konuşan Emir Abdullahiyan, Filistin meselesine yönelik daha tutarlı ve daha güçlü bir duruş çağrısında bulunarak İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği "savaş suçlarına" son vermesi için etkin çaba gösterilmesini istedi.
İranlı bakan, ortak duruş benimsenmesinin yanı sıra İran ve Suudi Arabistan'ın bu konuda etkili adımlar atmasını önerdi.
Suudi Arabistanlı bakan ise İslam devletlerinin, "Filistin halkına yönelik savaşa" son vermek için hem İslam İşbirliği Teşkilatı'nda hem de Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşlarda ortak çaba sergilediğini vurguladı.
İkili ilişkiler konusunda ortak ilgi alanlarına giren konularda görüş alışverişinde de bulunan iki taraf, ortak plan ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı.
Son Dakika › Güncel › İran ve Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze'deki savaşına son verilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 7. Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın final etabında inşa edilen çok katlı bina maketleri sarsma masasında test edildi. Yarışmada DASK Genel Müdürü Selva Eren, Kahramanmaraş depremlerinin etkilerini açıkladı. Yarışmanın önemi ve depreme hazırlık gerekliliği vurgulandı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gölyaka Birlik ve Beraberlik Hünerli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin sabun üretim atölyesini gezdi ve çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Vali Aslan, yerel üretimin ve kadınların ekonomik güçlenmesinin toplumsal kalkınma için önemli olduğunu vurguladı.
Konya'nın Bozkır ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen eğitimde afetlere müdahale, deprem ve yangın tatbikatı ile kriz yönetimi uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Kaymakam Tolga Turan, deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla uygulamalı eğitim programı düzenlendiğini belirtti.
Eyüpsultan'da meydana gelen kazada, kullandığı araçla yol kenarındaki ATV araçlarına çarparak bir kişinin ölümüne ve dört kişinin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü ve annesi, Mısır'a kaçtıkları tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararı ile sürücü ve annesi aranıyor.
Bursa ve Eskişehir'de, kendisini bankacı yakını, fabrika sahiplerinin torunu, mühendis gibi tanıtan bir zanlının, kredi kartı ve mobil bankacılık şifrelerini öğrendiği hayırsever yaşlıları dolandırdığı iddia edildi. Zanlının, yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para dolandırdığı belirlendi. Zanlı, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, Filistin'de gerçekleşen insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 'İnsanlığa Beyaz Çağrı' adlı fotoğraf sergisi düzenledi. Sergi, işgal sonucunda hayatını kaybeden siviller ve sağlık çalışanlarına dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum felaketi sonrasında iş yeri çalışanları dükkanlarının önünü temizleyerek zarar gören eşyalarını topladı. Hortum, binaların çatılarını uçurarak güneş enerji sistemlerini cadde ve sokaklara savurdu. Elektrikler bir süre kesildikten sonra ekiplerin çalışmasıyla akşam saatlerinde tekrar verildi.
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yiğitbaşı, uyuşturucu, terör, trafik ve göçle mücadele konularında titizlikle çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Kentte yaşanan genel asayiş olaylarının yüzde 90'ının aydınlatıldığını ve evden hırsızlık olaylarında yüzde 18'lik bir azalma olduğunu ifade eden Yiğitbaşı, ayrıca uyuşturucu operasyonlarında 226 şüphelinin yakalandığını ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 75 şüpheli hakkında işlem yapıldığını söyledi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ise 12 organizatörün yakalandığını ve 108 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezine sevk edildiğini belirtti.
Yakaören köyü mevkisinde, Fatih Kılıçarslan (30) yönetimindeki 15 AP 307 plakalı otomobil, yol yapım çalışması için açılan menfez çukuruna düştü. Kaza sonucunda Fatih Kılıçarslan hayatını kaybederken, Ünsal Cengiz ise yaralandı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Sizin düşünceleriniz neler ?