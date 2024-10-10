İran ve Suudi Arabistan Ortak Endişeleri Görüştü - Son Dakika
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İran ve Suudi Arabistan Ortak Endişeleri Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Riyad'da Bin Selman ile İsrail'in saldırganlığı ve bölgesel istikrarı görüşttü.

10.10.2024 00:46
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Riyad'da İsrail'in bölgedeki saldırganlığı ile iki ülkeyi ilgilendiren meseleleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Erakçi, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede, Suudi Veliaht Prens, bölgede krizin tırmanması ve savaşın yayılmasından duyduğu derin endişeyi dile getirerek, bölgedeki tüm ülkelerin bölgesel istikrar ve güvenliğin korunmasına dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

İran ile Suudi Arabistan arasında geçen yıl varılan anlaşmaların uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren ve ikili ilişkilerdeki iyileşmeyi olumlu gördüklerini belirten Bin Selman, "Suudi Arabistan Krallığı, ikili ilişkilerde bu süreci sürdürmeye kararlıdır." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise komşularla iyi ilişkiler kurulmasının hükümetin önceliği olduğunu ve bölgesel istikrar, güvenlik ve refahın güçlendirilmesi ve ekonomik iş birliğinin artırılması amacıyla bu politikayı sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

Bölgedeki gelişmeleri ve kısa süre önce Lübnan ve Suriye'ye yaptığı ziyaret sırasında bu ülkelerin yetkilileriyle yaptığı istişareleri anlatan Erakçi, İsrail'in bölgedeki saldırılarının derhal durdurulması ve Gazze ve Lübnan'ın altyapısının daha fazla tahrip edilmesinin önlenmesi için tüm bölge ülkelerinin iş birliği yapmasının ve tüm imkanlarını kullanmasının önemini vurguladı.

Erakçi, bölgede istikrarın ve sürdürülebilir güvenliğin sağlanması için İsrail'in saldırılarının derhal durdurulmasının elzem olduğunu ifade etti.

Görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından bilgi veren Erakçi, Bin Selman ile iki ülkenin ortak endişelerinin ele alındığı çok önemli konuları görüştüğünü belirterek, "İsrail rejimi, tüm bölgeyi felakete sürüklüyor. Bölgenin bu zorlu zamanın üstesinden gelmesi için ihtiyaç duyduğu şey feraset, bilgelik, cesaret ve işbirliğidir." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'a günübirlik ziyaret gerçekleştiren Erakçi, Riyad'da mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile de bir araya gelmişti.

İranlı Bakan, Suudi Arabistan'daki görüşmelerinin ardından Katar'da üst düzey yetkililerle görüşmek için Doha'ya hareket etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran ve Suudi Arabistan Ortak Endişeleri Görüştü - Son Dakika

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