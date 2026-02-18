İrlanda'dan Sosyal Medya Kısıtlaması Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İrlanda'dan Sosyal Medya Kısıtlaması Planı

18.02.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlamak için yasalar hazırlıyor.

İrlanda hükümetinin sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getirme planını açıklamaya hazırlandığı bildirildi.

İrlanda kamu yayıncısı RTE'nin haberine göre, bu adım kabinenin değerlendireceği yeni "Dijital ve Yapay Zeka Stratejisi"nin parçası olacak.

Çevrim içi güvenliğe önem verilecek plan kapsamında, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayacak yasaların hazırlandığı teyit edilecek.

Bu konu, İrlanda'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının öncelikleri arasında belirlendi ve hükümetin tercihi, Avrupa düzeyinde hareket etmek olsa da İrlanda her halükarda tek başına adım atacak.

Strateji kapsamında ilk adım olarak yaş doğrulama aracının pilot uygulaması başlatılacak ve gençlerin de dahil edileceği denemede sistemin pratikte nasıl işleyeceği değerlendirilecek.

Stratejide ayrıca, tehdit ve taciz amacıyla kullanılan bazı yapay zeka teknolojilerine karşı mevzuatın düzenli olarak gözden geçirilmesinin gerektiği vurgulanacak.

Hükümet, yapay zekanın artan gücü karşısında Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası'nın 5. maddesinde yer alan yasaklı uygulamalar listesinin güncelliğini korumasını sağlamak için Avrupa Komisyonu ile temas kuracak.

Avrupa, çocuklar için sosyal medya düzenlemelerine hız veriyor

AB ve üye ülkeler, internet ortamında kontrolsüz şekilde vakit geçirilmesi nedeniyle çocuk ve gençler için sosyal medya kısıtlaması getirmeye yönelik çalışmalarına hız verdi.

Bazı AB ülkelerinde çocukların sosyal medya platformlarına erişimini ebeveyn iznine bağlayan yasalar bulunurken çoğu ülke sosyal medyaya yaş kısıtlaması getirme çalışmalarını sürdürüyor.

AB Komisyonu, İspanya örneğindeki gibi üye ülkelerin ulusal düzeyde çocukların korunması için sosyal medyaya kısıtlama getirme girişimlerine olumlu yaklaşıyor.

Komisyon, yaş doğrulama konusunda üye ülkelerle işbirliği içinde Birlik genelinde "uyumlu yaklaşım" geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Teknoloji, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlanda'dan Sosyal Medya Kısıtlaması Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek Katılım için bir tek şartları var Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
İsrail, Hamas’a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak
CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik’in önü kesildi CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi
Küme düşmeye hiç niyetleri yok Ümraniyespor, Boluspor’u dörtledi Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor'u dörtledi
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz

15:59
Kış Olimpiyatları’nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
15:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Galatasaray'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 16:11:54. #7.11#
SON DAKİKA: İrlanda'dan Sosyal Medya Kısıtlaması Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.