İrlanda Federasyonu yetkilisi 'maymun' iddiasını gerçek dışı diyerek toplantıyı bitirdi - Son Dakika
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İrlanda Federasyonu yetkilisi 'maymun' iddiasını gerçek dışı diyerek toplantıyı bitirdi

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İrlanda Milli Takımı'nın İsrail maçı öncesi basın toplantısı, İsrailli gazetecinin 'maymun' iddiası üzerine yarıda kaldı. Federasyon İletişim Sorumlusu Crowley iddiayı 'tamamen gerçek dışı' diye yanıtladı; ardından yalnızca İrlandalı gazetecilere ayrı odada bilgilendirme yapıldı.

İrlanda Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısı, İsrailli gazetecinin iddiası nedeniyle yarıda kaldı.

İrlanda'nın talebi üzerine Sırbistan'da oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, İsrailli bir gazeteci İrlandalı oyuncuların ilk maçta rakiplerine "maymun" dediğini iddia etti.

Federasyon İletişim Sorumlusu Kieran Crowley, iddiaya "Bu tamamen gerçek dışı" yanıtını vererek basın toplantısının bittiğini açıkladı.

Toplantının ardından yalnızca İrlandalı gazetecilere yönelik ayrı bir odada bilgilendirme yapıldı. İsrailli bir yayın kuruluşu temsilcisinin bu bilgilendirmeye katılmak istemesi üzerine toplantı stadın başka bir bölümüne taşındı.

Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan ilk maçı 3-0 kazanan İrlandalı futbolcular, rakip takımın milli marşı okunurken protesto amacıyla yere baktı ve Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı taktı.

Karşılaşmanın son golünü atan Jack Moylan, gol sevincinde siyah kol bandını çıkarıp öptü ve havaya kaldırdı.

Maç öncesinde, marşların ardından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve "fair play"i simgeleyen el sıkışma seremonisi yapılmadı.

İsrail'e karşı oynamayı reddeden İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu da maç kadrosunda yer almadı.

Kaynak: AA
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