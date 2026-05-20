İş Cinayeti Davasında İkinci Duruşma
İş Cinayeti Davasında İkinci Duruşma

20.05.2026 12:46
EMEP Genel Başkanı Aslan, iş cinayetlerine karşı mücadele edeceklerini açıkladı.

(KOCAELİ) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Dilovası Ravive Kozmetik'te çıkan yangına ilişkin görülen davanın ikinci duruşması öncesinde yaptığı açıklamada, "Emeğin değersizleştirilmesine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşanan iş cinayetlerinin sorumluları ceza alana kadar davaların takipçisi olacağız" dedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Ravive Kozmetik'te 8 Kasım 2025'te meydana gelen ve 3'ü çocuk, 6'sı kadın 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davanın ikinci duruşması bugün Kandıra Cezaevi Kampüsü'nde görülmeye başlandı. Duruşma öncesinde yaşamını yitiren işçilerin aileleri, avukatları ile açıklama yaptı. Açıklamaya sendika ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Duruşma öncesi Kandıra Cezaevi Kampüsü önünde ailelere destek veren Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, "Bu cinayeti işleyenlere karşı demokrasi güçleriyle birlikte tutum sergilemek için bir aradayız" diye konuştu.

Ravive Kozmetik'teki iş cinayetinde yakınını kaybeden bir kadının konuşmasına dikkati çeken Aslan, "20-30 bin liraya çalıştırılan işçiler hayattan koparılırken bu ülkede kaynaklar sermayeye aktarılıyor" ifadelerini kullandı.

Aslan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu iş cinayeti yaşandığında 'Bu iş cinayetinin takipçisi olacağım' demişti. Bugün geldiğimiz noktada pratiğin öyle olmadığı açık. Tüm sorumluların yargılanması için tek bir adım atmayan Bakan Işıkhan bir kez daha 7 işçiyi katleden patronun yanında olduğunu göstermiştir. Yeri geldiğinde işçilerden yana olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı da bu iş cinayetlerinde sermayenin yanında tutum almaktadır. Bu mezbaha düzenine, emeğinin değersizleştirilmesine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşanan iş cinayetlerinin sorumluları ceza alana kadar davaların takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

